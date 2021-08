BI, las 7 principales tendencias que se están viendo en 2021

BI ha reducido en forma significativa su importancia en los últimos años gracias a los beneficios adicionales de la IA, el ML, la PNL y la nube.

Por Neal Weinberg

Original de IDGNS

La inteligencia empresarial (BI, por sus siglas en inglés) no es un oxímoron como el camarón gigante. No está muerto y, definitivamente, no está siendo reemplazada por inteligencia artificial.

De hecho BI está viva y coleando:

Se está volviendo más fácil de usar

Se está expandiendo a más empleados

Se está trasladando a la nube

Se está integrando en paquetes de software ERP y CRM más amplios

Y, ahora abarca la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático (ML).

Según las cifras de participación de mercado de 2020 de IDC, el mercado mundial de análisis e inteligencia empresarial alcanzó los US$ 19.200 millones, con un crecimiento saludable del 5,2%, a pesar de los trastornos económicos relacionados con la pandemia.

De cara al futuro, se espera que el crecimiento de BI se acelere a medida que las empresas se centren en la transformación digital y en formas más inteligentes de utilizar los datos para impulsar el negocio.

Los líderes del mercado son de las empresas más poderosas en la industria: Microsoft, SAP, Salesforce, IBM, SAS y Oracle.

Por otro lado, esos líderes solo representan alrededor del 60% del mercado, por lo que hay mucho espacio para que innovadores como ThoughtSpot y Alteryz acumulen seguidores.

Aún así, BI ha existido desde siempre y se podría argumentar que ha tenido un bajo rendimiento.

Los golpes contra BI han sido que:

Es demasiado difícil de usar para el trabajador promedio.

Escupe informes sofisticados y ofrece paneles de control coloridos que no ayudan a los empleados a resolver problemas comerciales del mundo real.

Y que requiere demasiado trabajo inicial como crear catálogos de datos, construir almacenes para la data, etc.

Carsten Bange, fundador y director ejecutivo de BARC Research Center dice que, antes de la pandemia, algunos consideraban que BI era una tecnología heredada que, en muchos casos, no valía la pena la inversión.

Ahora asegura que eso ha “cambiado drásticamente”.

Los resultados de una nueva encuesta muestran que las empresas están volviendo a centrar su atención en BI, ya que reconocen la necesidad de obtener una comprensión más profunda de:

Sus cadenas de suministros

El comportamiento cambiante del consumidor

Y de sus propios procesos comerciales

“El análisis basado en la ciencia de datos es una alta prioridad entre las empresas encuestadas en el informe de BARC Data, BI and Analytics Trend Monitor 2021”, agrega.

Estas son algunas de las tendencias clave en BI para 2021… y más allá.

1. La inteligencia artificial y el aprendizaje automático ofrecen a BI posibilidades interesantes

La tendencia más significativa en BI es la integración de IA y el machine learning o aprendizaje automático.

“Ha comenzado una nueva era de analítica aumentada. La funcionalidad de análisis habilitada por IA que se requiere para llevar esta nueva generación de software de BI a las masas aún es incipiente, pero las tendencias históricas sugieren que tomará menos de 10 años para que esta generación de software alcance la adopción generalizada”, declara el analista de IDC Dan Vesset.

Boris Evelson, un analista de Forrester Research, agrega que la BI aumentada (BI clásica aumentada con IA) tiene el potencial de “convertir al usuario comercial promedio en un científico de datos ciudadano”.

El objetivo es permitir que los científicos que no son de datos realicen:

Pronósticos

Análisis predictivos

Detección de anomalías

Y otras funciones relacionadas con BI…

… “con un solo clic”, señala Evelson.

Además, los sistemas de aprendizaje automático pueden ejecutarse en segundo plano y abordar el problema de “no saber lo que no sabes”.

Según el analista, los sistemas de ML pueden identificar patrones interesantes en los datos y alertar al usuario final de una manera que nunca podría lograrse de otra manera.

El fundador y director ejecutivo de BARC Research Center, Carsten Bange, añade que:

“La analítica aumentada describe características que complementan las capacidades humanas con el aprendizaje automático para combinar la resolución creativa de problemas con el reconocimiento de patrones inigualables para obtener lo mejor de ambos mundos”.

Destaca que el objetivo principal es hacer que la analítica y la BI sean:

Más fáciles de usar.

Reducir la barrera de entrada para los usuarios ocasionales.

Y, al mismo tiempo, aumentar la eficiencia y la eficacia de los usuarios avanzados.

2. Aumenta la adopción de la nube en el mundo posterior a COVID

La adopción de software de BI en la nube ha sido una tendencia durante bastante tiempo pero, ciertamente, se ha acelerado debido a la pandemia, la cual obligó a los empleados a trabajar desde casa y a TI a proporcionar acceso remoto para aplicaciones comerciales claves.

Bange afirma que el 50% de las nuevas implementaciones de BI están en la nube, lo que representa un aumento constante año tras año.

Las ventajas de BI basada en la nube incluyen:

Accesibilidad para usuarios remotos

Escalabilidad

Elasticidad

Y velocidad de implementación

Además, a medida que las empresas se sienten más cómodas moviendo grandes conjuntos de datos a la nube con fines de respaldo y para ejecutar aplicaciones, es más probable que trasladen los almacenes y el análisis de datos a la nube.

“Los líderes en análisis prefieren llevar el análisis a los datos y no al revés”, dice Bange.

3. El procesamiento del lenguaje natural da un paso adelante

A menos que sea un científico de datos, formular la consulta correcta puede resultar difícil.

La respuesta es incorporar el procesamiento del lenguaje natural en los sistemas de BI, de modo que el empleado promedio pueda simplemente hacer una pregunta y obtener una respuesta.

El procesamiento del lenguaje natural no solo permite a los empleados capacitados en BI existentes hacer un mejor uso de las herramientas sino que, también, permite a las empresas extender BI más y más en toda la organización.

Pero, si bien el procesamiento del lenguaje natural es – sin duda – una tendencia interesante, también es justo decir que todavía no está del todo allí.

“Traducir el lenguaje natural a una consulta precisa puede ser un gran desafío. No siempre obtienes la respuesta correcta en el primer intento. Tal vez obtengas cientos de respuestas, similar a lo que sucede cuando realiza una búsqueda en Google. Los sistemas de lenguaje natural todavía requieren un poco de ajuste”, agrega Evelson.

4. BI se integra en las plataformas CRM y ERP

Ya sea a través de adquisiciones o desarrollo interno, los proveedores de CRM y ERP están incorporando BI en sus plataformas.

Por ejemplo, Salesforce compró el líder en BI Tableau en 2019 e integró rápidamente el software en su plataforma CRM basada en la nube.

La ventaja, según Vesset, es que BI pasa de ser un proceso separado y desconectado a convertirse en una parte integral del flujo de trabajo del proceso empresarial.

La BI integrada puede ayudar a las empresas a automatizar los pasos involucrados en un proceso empresarial, lo que ofrece una mayor velocidad y un mejor rendimiento.

5.- Surgen nuevas formas de presentar la información a través de la narración

En BI tradicional, el sistema escupe informes y tableros repletos de gráficos coloridos, pero esa presentación – aunque ingeniosa – puede no ser la mejor o más útil forma de presentar información a usuarios no técnicos.

Bange destaca que una contratendencia de las “imágenes altamente sofisticadas” es un cambio hacia la narración en lugar de la descarga de datos.

Usando los principios de una disciplina llamada “Diseño de Información” (Information Design), los proveedores de BI están simplificando sus presentaciones de una manera que guía al usuario a través de un problema o situación particular y no solo presenta datos sin procesar sino que, también, brinda recomendaciones sobre qué hacer.

Es más probable que este tipo de narrativa o discurso incluya una narración textual para acompañar todas las imágenes deslumbrantes.

6. BI se vuelve operativa

La BI clásica entrega informes en un horario fijo, semanal o mensual, por ejemplo. Pero eso ya no es suficiente en el competitivo entorno empresarial actual, en el que las decisiones deben tomarse en tiempo real.

Con la BI operativa, también conocida como Inteligencia Operativa (OI), se recopilan y analizan datos de diversas fuentes, incluido el comportamiento del consumidor y las interrupciones de la cadena de suministro.

Bange destaca que, luego, el sistema de BI puede brindar recomendaciones para tomar decisiones rápidas como:

Asignar más recursos a una función específica

O responder a una condición comercial que cambia rápidamente

Con la BI operativa, los cuadros de mando se pueden actualizar automáticamente a intervalos fijos, como cada hora, y el sistema puede activar alertas para notificar a los equipos operativos que hay un problema que debe abordarse o una oportunidad emergente que se puede aprovechar.

7. El éxito de la BI sigue requiriendo trabajo inicial

Las propias herramientas de BI están bien establecidas.

Pero muchas empresas luchan por implementar BI porque no han realizado el trabajo de preparación necesario.

“La tecnología está madura. Los obstáculos existen en el lado de las personas y los procesos de la ecuación. Las empresas necesitan construir una cultura basada en datos. Necesitan capacitar a los empleados”, dice Evelson.

Según la última encuesta de investigación de BARC, cuando se pidió a los encuestados que clasificaran sus prioridades para 2021, la gestión de la calidad de los datos y el descubrimiento de datos encabezaron la lista.

La analítica avanzada y el aprendizaje automático se ubicaron en el puesto 11, lo que no significa que las empresas no estén interesadas en la inteligencia artificial.

Esto significa para Bange que:

“Las empresas están luchando por adaptar los mecanismos de aprendizaje automático cuando la base (datos accesibles y de buena calidad) no se ha logrado del todo”.

Asegura también que las empresas parecen estar volviendo a las raíces y concentrándose en los conceptos básicos del uso y la gestión de sus datos antes de cambiar las prioridades a métodos avanzados.

Por su parte, la recomendación de Evelson para los CIO es: