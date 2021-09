Analista de negocios, 5 rasgos esenciales que tienen los de élite

Si está interesado en los datos y cómo se relacionan con los procesos comerciales, una carrera como analista comercial (BA, por sus siglas en inglés) podría ser para usted.

El análisis empresarial le permitirá pasar sus días investigando números y emergiendo con pepitas de conocimiento.

Necesitará conocer realmente sus datos para tener éxito.

Pero como le dirán los analistas de negocios experimentados, hay mucho más que eso.

La capacidad de hacer que los datos cobren vida para los seres humanos, en particular los que están en la administración, es crucial.

Hablamos con una variedad de BA (y con quienes trabajan con ellos) sobre lo que diferencia a un analista superior del resto.

Las respuestas lo ayudarán a establecer sus prioridades para avanzar en su carrera y le brindarán una idea de cómo es la vida cotidiana en este trabajo cada vez más solicitado.

Los datos son la base de lo que hace un analista de negocios: se espera que brinde consejos basados ​​en datos sobre cómo su empresa necesita crecer y adaptarse.

Eso no significa, simplemente, introducir números en una hoja de cálculo: significa comprender de dónde provienen esos datos y cómo se recopilaron antes de profundizar en ellos y buscar información.

El director de esta firma, Gowtham Kumar, concuerda y señala que los analistas de negocios deben comprender la ingeniería de datos, ya que esta es la capa de ‘base de datos’ para preparar, ordenar, catalogar e ingerir datos de diferentes fuentes.

Destaca que el desafío está en:

También hizo notar que, para manejar todos esos datos, los analistas comerciales deben estar familiarizados con las herramientas de análisis modernas.

Los científicos de datos tienen una demanda tan alta que es difícil conseguirlos, pero las plataformas de ciencia de datos pueden ayudar a los analistas de negocios a obtener resultados útiles a partir de grandes conjuntos de datos.

Pero los datos son sólo el comienzo de lo que hace un analista de negocios.

El verdadero corazón del papel de los BA es comprender cómo funciona su mercado para aplicar las lecciones de los datos en mejorar las cosas. Es importante no perder esto de vista mientras se profundiza en la ciencia de datos.

Para él, sin embargo, los analistas más impactantes tienden a tener dos habilidades diferenciadas: dominio de conocimiento y en la formulación de problemas.

Un analista de negocios necesita conocer los detalles específicos de lo que es importante para su organización y los equipos a los que apoya.

En especialista también señala que los procesos comerciales que no brindan a la empresa una ventaja competitiva deben estandarizarse y no implicar personalización.

Los BA también deben vigilar el panorama general de su organización: deben comprender las preocupaciones generales, incluso si no son el enfoque principal del equipo con el que está trabajando.

Por ejemplo, Collen Clark, abogado y fundador de Schmidt & Clark, LLP, sostiene que:

Y un analista que se mueve de un equipo a otro, o de una empresa a otra debe ser humilde sobre lo que hace y lo que no sabe, así como ceder frente al conocimiento de los equipos con los que trabaja.

“Los analistas de negocios que he contratado en el pasado a menudo se refieren a otras industrias para mostrar su talento y experiencia en el campo. Existe una gran diferencia entre la industria en la que estoy y las que han manejado, y no siempre son comparables”, destacó Lucas Travis, fundador de Inboard Skate.

Considera que los analistas de negocios deben entender que están trabajando en los planes estratégicos para el negocio de ese cliente y no se venden a sí mismos extendiéndose sobre proyectos anteriores en campos distintos.

Los analistas con los que Travis chocó parecían estar perdiendo una habilidad clave en el conjunto de herramientas de la BA: la capacidad de comunicarse de manera efectiva con otros miembros del equipo.

No es una brecha poco común, pero es desafortunada.

Y no es suficiente hacer las preguntas correctas: también necesitas escuchar las respuestas.

De hecho, una de las funciones principales de un analista de negocios es servir como conducto de comunicaciones entre varios equipos, particularmente entre TI y otros departamentos.

En este contexto, necesita mejorar sus habilidades técnicas no solo para implementar las últimas geniales técnicas de datos sino, también, para contar con conocimiento suficiente para salvar esas brechas organizacionales.

“Viniendo del lado comercial de la empresa, entendí los requisitos y prioridades comerciales por dentro y por fuera. Pero habitualmente me sentí frustrado cuando mis colegas de TI me informaron que nuestros requisitos no podían cumplirse debido a limitaciones tecnológicas. Me inscribí en varios cursos básicos de programación y pronto descubrí que podía desafiar muchos de esos rechazos y, lo que es más importante, que podía sugerir enfoques alternativos”, refiere Jan Erik Aase, socio de ISG que fue analista comercial durante muchos años.