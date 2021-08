Entorno Híbrido: 5 consideraciones para el retorno a la oficina

A estas alturas, ya nadie duda que “vivirás tiempos interesantes” es sin duda una maldición y no sólo en la cultura china.

Luego de haber superado (parcialmente) los retos del confinamiento durante 2020, las empresas deben encarar los retornos siempre parciales, con condiciones aún de riesgo.

El más importante para la operaciones, sin embargo, constituye el respaldar las conexiones para evitar ataques que comprometan la operatividad tanto de los que trabajan en las oficinas como de los que lo hacen desde casa o en condición de nómadas digitales.

Y es que no todo el mundo hace fila para volver a su cubículo. El entorno híbrido es el desafío del 2021.

Frente a esta realidad, los líderes de Box, Google y VMware compartieron ideas sobre diferentes políticas y factores que las empresas deben considerar para respaldar un entorno de trabajo híbrido y seguro.

Esta es una verdad amarga para muchos: ninguna receta puede copiarse y funcionar en forma idéntica. Las oficinas no son ni están llenas de máquinas.

El trabajo híbrido consiste en permitir una colaboración fluida con los empleados, ya sea que esas interacciones se realicen en persona, en una oficina o a distancia desde casa u otra ubicación.

Cuando se trata de apoyar a una fuerza de trabajo remota, una solución no sirve para todos.

Iyer explicó que las empresas deben prepararse para respaldar estilos de trabajo multimodales.

Los empleados esperarán que sus empleadores les proporcionen las herramientas y la tecnología que necesitan para ser productivos desde cualquier lugar.

Scott Porter, director gerente de Chrome Enterprise en Google, comentó que la estrategia de regreso al trabajo de la empresa se ha centrado en la flexibilidad.

Varun Parmar, exdirector de productos en Box, cree que lo más importante que puede hacer una empresa para respaldar a su fuerza laboral híbrida es brindar una experiencia excelente al usuario, sin importar cómo o desde dónde inicie sesión el empleado.

Advirtió que, aquellas que no lo ofrezcan verán que el talento se les escapa por montones. También que, las empresas no deben dejar a nadie atrás cuando se trata de brindar una experiencia excelente a un equipo distribuido globalmente.

“En este mundo nuevo no se puede suponer que todos los miembros de un equipo global estarán presentes en cada reunión”, destacó.

Parmar predice que esto dará lugar a una nueva pila de tecnología que permite la colaboración tanto sincrónica como asincrónica.

En este entorno híbrido, la seguridad está lejos de ser un tema menor.

De hecho, incluso el profesional de seguridad más experimentado se enfadará con toda esta charla sobre dar a los empleados acceso, sin problemas, a más recursos desde cualquier lugar. Y con razón.

Para aliviar las preocupaciones sobre el mantenimiento de la seguridad y, al mismo tiempo, proporcionar a los empleados acceso a aplicaciones y recursos críticos, están surgiendo nuevos modelos de seguridad.

“Las herramientas de seguridad tradicionales como las VPN y los firewalls son insuficientes o incompletas. El modelo de seguridad moderno que se está propagando es un modelo de seguridad de confianza cero en el que se puede proteger todo el perímetro distribuido. Esto ayuda no solo a la gestión de servicios de TI, sino también a los empleados. Después de todo, si TI no cuenta con las políticas de seguridad y el modelo adecuados, no pueden brindar experiencias excelentes a los empleados”, explicó Iyer.