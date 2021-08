Habilidades de TI, claves para que su carrera no se vuelva obsoleta

Es un hecho que la Cuarta Revolución Industrial y su aceleración gracias a la pandemia están acelerando el ciclo de obsolescencia de mucha habilidades de TI que, hasta hace poco, eran ampliamente demandadas y lucían imbatibles por algún tiempo.

En algunos casos no ha sido así, tomando por sorpresa tanto a las empresas como a los profesionales portadores de estas competencias y conocimientos.

La clave para prepararse para el futuro: combinar y conquistar.

Susie Cummings, directora y líder nacional de servicios de TI en BDO Digital señala que, si bien el rápido ritmo de la innovación puede ser intimidante, nunca ha habido más recursos en línea para mejorar las habilidades tecnológicas.

Cummings destacó que, cada vez más, el mercado laboral valora las soft skills (habilidades “blandas” o sociales) en el personal de TI.

La especialista estima que, con los cambios actuales y por venir, quedaron atrás los días de trabajar de forma aislada.

En este punto, coincide con Molly Brown, vicepresidenta de ingeniería de Qumulo señala que, como con la mayoría de las cosas, la clave para que su carrera siga avanzando es saber cómo proteger los resultados de la organización.

La continuidad de la misma hace posible cambiar el curso de su carrera lo cual es mucho más fácil que comenzar de cero.

Para la líder de ingeniería de Qumulo, hablamos de ecosistemas que se encuentran en permanente evolución y no de eras históricas con un principio y un fin más o menos establecido.

“El trabajo no desaparece, Cambia. Solía ​​ser más simple en un mundo donde te configuraban un servidor de US$ 5.000 para su centro de datos y se conocía el costo exacto. Ahora hay que aprender a monitorear la optimización de costos para la nube. Y no siempre es lo mejor para un proveedor de nube ayudarle a comprender las eficiencias en su centro de datos”, dice Brown.