Marketing is My Cardio, el centro de cualquier estrategia saludable

Decimos “Marketing is My Cardio” porque estamos listos para ayudar a aumentar el número de clientes potenciales de nuestros clientes y socios.

En Vertiv, cuando decimos que “Marketing is My Cardio”, puede que algunas personas se pregunten si nos referimos a un nuevo ejercicio que está moda.

En realidad, este es el tema de campaña de nuestra nueva iniciativa para impulsar aún más el papel del mercadeo dentro de la compañía y compartir buenas prácticas con nuestros clientes y socios.

Al igual que el cardio hace pensar en energía y corazones saludables, nuestro objetivo es asegurarnos de que el mercadeo – en colaboración con las ventas – sea un componente crítico de cada estrategia empresarial dinámica y saludable.

Para muchas empresas latinoamericanas, esto podría significar hacer un cambio en su mentalidad: una que pueda hacerlas más rentables y mejore las experiencias de sus clientes.

En Latinoamérica, el concepto de mercadeo suele limitarse a:

Organización de eventos

Impresión de folletos

O la elección de obsequios bonitos

Algunas compañías no consideran el mercadeo como un valor agregado tangible y puede que hagan que esta estrategia sea el primer objetivo de un recorte presupuestario si la compañía se enfrenta a una crisis económica.

Esto pasa por alto el papel crítico del mercadeo en el proceso de liquidez, el cual inicia con el mercadeo y termina con la generación de ingresos.

Mercadeo Digital también es TD

Las organizaciones exitosas adoptan el mercadeo que ha evolucionado y adoptado la tecnología, incluidos:

El mercadeo digital

La inteligencia artificial

Los análisis de datos

El mercadeo predictivo y otras herramientas

El mercadeo actual es considerablemente más estratégico e incluye acciones concretas en términos de su impacto positivo en el crecimiento de los canales comerciales y el aumento de los ingresos.

Creemos que es necesario cambiar esta mentalidad y adoptar una nueva visión de mercadeo en la región.

Por mucho tiempo, el mercadeo ha sido parte esencial de nuestras estrategias comerciales en Vertiv y ha impulsado la manera en que interactuamos con nuestros clientes y socios.

Siendo una compañía enfocada en los clientes, tanto lo que hacemos como la manera en que lo hacemos están impulsados por nuestro objetivo de ser un proveedor preferido y de confianza, para garantizar que nuestros clientes y socios cuenten con la mejor experiencia cada vez que nos contacten.

Con la consigna “Marketing is My Cardio” mostramos cuán conscientes somos de que el mercadeo ha evolucionado.

También habla de que hemos adoptado las medidas necesarias para que este llegue a formar una parte más importante de la estrategia central que dirija el crecimiento empresarial de la compañía, a medida que nos esforzamos por comprender mejor a nuestros clientes cada vez más educados.

Como reflejo de ello:

Se han adoptado medidas importantes para integrar nuestras funciones de Mercadeo y Ventas, en un proceso conocido actualmente como “SMarketing” (sales + marketing).

Contamos con expertos en mercadeo que apoyan todas las áreas de nuestro negocio.

Hemos alineado nuestros objetivos para favorecer la precalificación de clientes potenciales provenientes de los equipos de Telemercadeo y Ventas.

Yhemos ampliado los canales de comunicaciones entre los equipos de Ventas y Mercadeo para establecer un diálogo más fluido.

Alineación Mercadeo, Ventas y Experiencia del cliente

De acuerdo con un informe de LinkedIn (The Art of Winning: Orchestrating Marketing and Sales to Deliver the Ultimate Customer Experience), las compañías con funciones de mercadeo y ventas alineadas:

Generaron 208% más ingresos con sus esfuerzos de mercadeo.

70% de los encuestados señala que la colaboración entre mercadeo y ventas les ofreció a los clientes una mejor experiencia de compra.

60% indicó que una alineación incorrecta entre estas dos áreas podría afectar el rendimiento financiero de una compañía.

Solo en EE. UU., la investigación de LinkedIn muestra que los equipos de Mercadeo y Ventas desperdician aproximadamente un trillón de dólares anuales debido a la falta de coordinación.

El informe reconoce que la labor de unir ambas funciones puede suponer todo un desafío ya que ambas tienen una visión diferente del mundo, pero reconoce que el no hacerlo es “como jugar beisbol y futbol en el mismo campo y al mismo tiempo”.

Nuestro objetivo es ofrecer buenas prácticas de Mercadeo que tengan un impacto en la región, en un esfuerzo que comienza con educación innovadora e iniciativas de intercambio de conocimientos.

Hemos lanzado una serie informativa que cubrirá una gran variedad de temas relacionados por medio de videos de dos minutos, el primero de los cuales trata sobre el mercadeo digital.

Además, organizamos seminarios web mediante los cuales capacitamos a nuestros socios, y la Universidad Vertiv continúa ofreciendo cursos de capacitación técnica en Mercadeo y Ventas.

Al compartir conocimientos, queremos inspirar y empoderar a las personas y a las compañías a alcanzar todo su potencial en Mercadeo y Ventas para ofrecerles a los clientes una mejor experiencia y lograr mayores fuentes de ingresos.

Porque “Marketing is My Cardio” , en Vertiv, estamos listos para ayudar aumentar el número de clientes potenciales de nuestros clientes y socios, así como sus esfuerzos en la generación de ingresos. ¡En sus marcas, listos, FUERA!

Yadira Suárez

Desde 2019, Yadira es la directora de mercadeo de Vertiv LATAM (Latinoamérica). Tiene entre sus funciones la de posicionar a Vertiv en toda la región de Latinoamérica, manejar la estrategia de mercadeo para la región, tanto para clientes corporativos como para el canal, así como desarrollar y ejecutar todos los planes de valor para los socios y clientes finales. Yadira, tiene más de 20 años de experiencia en el área de mercadeo y en la ejecución de estrategias impulsando iniciativas de crecimiento a través de actividades orgánicas e inorgánicas.