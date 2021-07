Top 7 programas esenciales para llevar tu negocio al siguiente nivel en 2021

Listamos el top 7 de herramientas que pueden hacer más sencilla la tarea de gestionar pequeños y medianos negocios.

Ya estamos en más de la mitad del 2021 y hemos trabajado muy duro todos estos meses para hacer crecer nuestro negocio. Este año se presentó esperanzador y con nuevas oportunidades que aprovechar para subir las finanzas de nuestra empresa a otro nivel.

Gracias a las muchas herramientas que internet nos da la oportunidad de usar, cualquier tarea que tengamos que realizar se hace mucho más sencilla. Hoy queremos recordar algunas de ellas, por si aún no las conoces, las tengas en cuenta para seguir avanzando. Sobre todo, hay que tener en cuenta aquellos que hacen funciones de programas de facturación, porque, sin duda, la contabilidad es una de las labores más tediosas. Comencemos con la lista de las herramientas esenciales para tu negocio.

Holded

Holded se considera una de las mejores plataformas que usar en tu negocio. Si bien es cierto que la facturación y la contabilidad son sus puntos fuertes, tiene otras muchas funciones que permite abarcar muchos aspectos de tu negocio para hacerlo todo más sencillo. Es mucho más que un programa de contabilidad en la nube.

El hecho de que miles de empresas de todo el mundo ya la usen como su principal software, es una garantía de la utilidad y calidad de este programa. ¿Qué puede ofrecerte?

CRM . Cuenta con potentes funcionalidades que permiten cerrar procesos de ventas con éxito. Gracias a ella puedes reconocer a los clientes potenciales y contactar con ellos de manera directa. Tendrás la posibilidad de hacer un seguimiento en tiempo real de las ganancias, movimientos, detalles, procesos de ventas abiertos, parados o cerrados y mucho más. Así podrás tener todo bajo control y a hacer los cambios que consideres oportunos para mejorar lo que creas que no funciona como debe o potenciar aquellos puntos y funciones que estén dando buenos resultados. Gracias a ello, te mantienes al día y marcas una diferencia con la competencia, lo cual te ayuda a atraer clientes y fidelizar los que ya tienes.

Contabilidad. La contabilidad de una empresa es uno de los trabajos más tediosos y complicados. Cuando los números no cuadran, puede convertirse en todo un dolor de cabeza. Con Holded, tendrás acceso a todas tus cuentas en cualquier lugar y dispositivo. Esta es una ventaja añadida con la que cuenta este software, ya que otros similares solo te dan un completo acceso desde un pc o portátil. Todo lo que tienes que hacer es sincronizar tu perfil con tus bancos principales y hacer todas las operaciones que quieras en un abrir y cerrar de ojos.

Podríamos estar horas hablando de Holded y todas sus funcionalidades. Lo que sí podemos asegurarte es que el día a día en tu negocio será mucho más liviano y eficaz gracias a este CRM que se preocupa por hacerlo todo a la perfección pensando en tus necesidades y las de tu empresa. Compruébalo por ti mismo y descubre cuánto puede hacer por ti. Y aunque no lo creas, con todo lo que es capaz de hacer, está diseñada de forma sencilla, con una interfaz intuitiva que te irá guiando en cada paso que des. ¡Te la recomendamos sin ninguna duda!

WordPress

Los contenidos se han vuelto un imprescindible para cualquier empresa, ya que ayudan a ganar reputación, autoridad y visibilidad. Es una pena que muchos negocios no le dan importancia a este asunto, porque lo cierto es que podrían crecer mucho más si le prestaran atención a este asunto. Un blog en el que ofrezcas contenidos de interés para tus clientes será un trampolín que te empuje a la cima de Google. A fin de cuentas, ¿quién no quiere que el nombre de su empresa salga el primero en el rey de los buscadores?

WordPress es una plataforma sencilla con la que empezar. Existe una versión gratuita con funciones limitadas, pero cuenta con un plugin de mucha utilidad para quienes comienzan a adentrarse en el mundo del SEO. Lo mejor de todo es que la puedes personalizar casi a tu antojo, aunque para conseguir esto tendrás que conocer algunas de las nociones más básicas del código HTML.

Luego es cuestión de que pongas de tu parte publicando semanalmente contenidos y buscando las mejores palabras clave en las que trabajar. No pasarás desapercibido para Google, ¡te lo aseguramos!

Mailchimp

Si quieres atraer, contactar y fidelizar clientes, el email marketing se ha convertido en una potente forma de conseguirlo. Claro, segmentar los clientes a los que quieres enviarles cierto contenido no es sencillo con un servidor simple de email, pero gracias a Mailchimp, puedes realizar tus propias campañas de marketing personalizadas como tú quieras, para que tus mensajes lleguen exactamente a quien quieres.

Es muy útil para invitar a tus contactos a suscribirse en tu newsletter, de modo que sigan todas las novedades y aumente así tu base de datos. Pero ¿por qué es diferente de un email normal? Pues sin duda, por la personalización de tus listas, donde añadir lo que quieres enviar u ofrecer a cada una y mucho más. Todo será mucho más sencillo, pues desde este servidor tienes la posibilidad de organizar tus contactos por listas y enviar correos masivos.

Plataformas de pagos

Los usuarios que buscan negocios y servicios que pueden contratar por internet se fijan en un aspecto fundamental que les refleja confianza: las opciones de pago. Cada vez es más necesario que los clientes se sientan seguros al dejar el dinero en manos de otros, y ofrecer distintas maneras de hacerlo es la mejor forma de conseguir esta confianza y seguridad. Plataformas como Paypal es una de las opciones en las que confían los clientes, pues saben que en caso de que haya problemas, es posible reclamar sin muchas complicaciones.

No ofrezcas solo transferencias y contrareembolso, porque son formas de pago en las que se desconfía, y a la vez, restará confianza y credibilidad a tu negocio.

Las apps de Google

Google ofrece distintas aplicaciones, todas ellas gratuitas que son muy útiles y suman eficacia a nuestra empresa. Lo mejor es que pueden sincronizarse entre ellas y tener todo a mano con solo un clic. Algunas de las más usadas y destacadas por los usuarios son el calendario, correo electrónico y Google Docs, muy útil para centralizar los proyectos de empresa. Además, tendrás recordatorios de tus citas para que no se te olvide nada. Lo mejor es que tiene versiones para todos los dispositivos, desde los cuales es posible realizar las mismas funciones que si te conectaras desde un ordenador.

Force Manager

Force Manager es un increíble CRM que fue creado en colaboración con Apple. ¿Qué mejor garantía para saber que esta será una herramienta bien hecha y efectiva?

Es muy fácil de usar por su interfaz intuitiva y simple. Gestionarás a tus equipos comerciales desde donde quieras y en cualquier dispositivo.

Con Force Manager se establece un contacto directo con los clientes. Establece planes de venta, abre y cierra proyectos, crea equipos de comerciales, y todo lo que quieras desde donde estés. Algunas de sus virtudes más destacadas son:

Es sencilla de usar. Como te decíamos, a pesar de sus muchas funciones, la interfaz de esta herramienta es tan intuitiva y sencilla, la cual te irá indicando el paso que tienes que dar en cada momento.

Como te decíamos, a pesar de sus muchas funciones, la interfaz de esta herramienta es tan intuitiva y sencilla, la cual te irá indicando el paso que tienes que dar en cada momento. Su impresionante soporte de video. Los videos suben de nivel con esta herramienta, y no nos referimos solo a la calidad de la imagen, que también. Hablamos de funciones como que durante las reuniones te permite anotar datos y recordatorios e incluso programar avisos.

Los videos suben de nivel con esta herramienta, y no nos referimos solo a la calidad de la imagen, que también. Hablamos de funciones como que durante las reuniones te permite anotar datos y recordatorios e incluso programar avisos. Seguimiento en tiempo real de todos los procesos de venta y actividad de la empresa. Potencia los puntos fuertes y fortalece los débiles para impedir que tu empresa deje de crecer. Hazlo en cualquier momento desde donde quieras. Da acceso a esta función a tus empleados de confianza que puedan ayudarte.

Marketo

Podemos definir a esta herramienta como una que abarca muchos campos, desde crear una estrategia de marketing hasta la automatización de las demás tareas relacionadas a la empresa. Te da la oportunidad de sentirte como el único piloto de tu negocio, el cual mantiene todo bajo control sin dificultad. Estas son algunas de sus funciones:

Creación y gestión de contenidos digitales.

Campañas de email marketing y redes sociales.

Mobile marketing.

Gestión de eventos.

Gestión de ventas.

Análisis y selección de clientes potenciales.

CRM para gestionar ventas.

Si ya te pica la curiosidad después de ver cuánto puede hacer por ti Marketo, ¡no dejes de probarla!

Es cierto que en internet hay muchísimas otras herramientas que te pueden ayudar a llevar tu negocio en 2021 y subirlo a la cima de Google. No obstante, creemos que estas son sencillas, prácticas y muchas de ellas gratis, por lo que para comenzar te servirán. Recuerda que la automatización de las empresas ya no es el futuro, es el presente y todas aquellas que se quedan atrás progresarán mucho más lento, o peor aún, no lo harán. ¡Que la tuya no sea una de ellas!