Sometido a la tiranía del “aquí y el ahora”, la minería reconoce su rol fundamental en el abastecimiento de materias primas para otras industrias.

Y es que sus contribuciones alcanzan a sectores que parecen sus Némesis: aquellos encargados de producir energías “limpias” para que el mundo (automatizado o no) siga funcionando.

No es fácil. Las minas no pueden cambiar de lugar. No suelen ser lugares “abiertos” y los procesos de modernización llevan tiempo.

Pero la escasez de suministros para el sector tecnológico que amenaza encarecer todo lo tocado por sistemas electrónicos nos devuelve a la mina. Sin ellas, la reactivación de los suministros no es posible.

En este sentido, datos del Banco Mundial nos han recordado que minerales como el:

grafito

litio

y cobalto…

… podrían experimentar un aumento de producción de casi 500% de aquí a 2050.

Esto sin contar que el sector minero siempre ha sido relevante en la mayoría de las economías de la región y que parte importante del decrecimiento económica de Latam en 2020 se debió, precisamente, las pérdidas en esta área.

Tiempos de Transformación Digital…

Pese a la agudización del número de casos de coronavirus en todos nuestros países y la incertidumbre que esto genera, la industria de la minería se está moviendo en dirección a un aliado que ya venía probando su efectividad: la Transformación y Aceleración Digital.

La TD trae consigo soluciones digitales esenciales para que las empresas puedan volver al trabajo mientras y proteger la salud de

su fuerza laboral.

La tecnología también permite blindar la gestión de sus activos industriales que impactan en la operación mediante:

La captura y analítica de los datos;

El uso de Inteligencia Artificial;

Algoritmos avanzados,

geolocalización…

… Y monitoreo inteligente con precisión asombrosa.

Cabe destacar que las economías de la región registraron desde finales de mayo de 2020 un explosivo aumento de la producción minera durante los meses duros de la pandemia.

Según el reporte del Banco Mundial ya señalado, el incremento de la extracción de algunos minerales has – por lo menos – el 2050 se debe a la creciente demanda de tecnologías de energía limpia.

… y de minería para energía limpia

De hecho, el BM ya ha estimado que se requerirán más de 3.000 millones de toneladas

de minerales y metales para:

La implementación de la energía eólica, solar y geotérmica;

Así como el almacenamiento de energía…

… si se quiere lograr una reducción

de la temperatura de más de 2 °C en el futuro.

La buena noticia de esto es que la región participa del cambio de paradigma energético tanto o más de lo que formó parte del paradigma aún vigente.

Sin embargo, todo ello representa un desafío importante a la capacidad de respuesta y continuidad de las explotaciones mineras.

Eso en condiciones normales. En tiempos de pandemia, el reto – además de inédito – resulta colosal.

En el estudio “Revolución tecnológica en la gran minería de la región andina” de Cesco (Centro de Estudios del Cobre y la Minería) que incluye a grandes productores mineros de la región como Chile, Perú, Colombia y Ecuador se identificaron brechas y oportunidades para la adopción de nuevas tecnologías en la industria regional de la minería.