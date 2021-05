Construyendo la autopista hacia los servicios financieros en tiempo real

Satisfacer las demandas en aumento de las finanzas actuales. Descargue la documentación técnica de “Servicios Financieros en Tiempo Real” ahora.

La velocidad de la economía digital ha transformado fundamentalmente las expectativas de los consumidores en la actualidad. Las instituciones financieras modernas necesitan respuestas en tiempo real para contrarrestar a los disruptores digitales, ofrecer nuevos servicios en el mercado y profundizar las relaciones con los clientes. Los líderes innovadores en servicios financieros han transformado su enfoque hacia la arquitectura de software para brindar personalización instantánea, detección de fraude, puntuación de transacciones, decisiones de inversión y más.

Aun así, actualmente muchas instituciones financieras utilizan arquitecturas de bases de datos heredadas que no pueden satisfacer las demandas actuales; no se escalan con facilidad y no son lo suficientemente rápidas, flexibles o confiables para el uso en tiempo real.

Descargue este informe técnico para aprender estrategias para convertirse en un líder financiero competitivo y liberarse de las limitaciones y los cuellos de botella de las bases de datos tradicionales.

Razones principales para descargar: