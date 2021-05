Counterpoint Research afirma que el 5G avanza por América Latina

Aunque la consultora Counterpoint Research advierte que esta tecnología ya debería haber despegado, para 2025 los avances serán notables.

Tanto así que pronostica que, para ese año, Latam tendrá 85 millones de dispositivos 5G activos y funcionales.

Hasta ahora y según sus estudios, el rezago en el avance del 5G en la región de América Latina puede atribuirse a la escasez de redes y equipos a precios competitivos.

Esto coloca en las operadoras – más que en los fabricantes – la potencialidad de la expansión con ofertas y promociones que acerquen a las mayorías este tipo de dispositivos.

Al respecto, la Analista Principal de Counterpoint Research, Tina Lu, destacó que, en nuestra región, el 80% del mercado de smartphones tiene equipos por debajo de los 200 dólares.

“Entonces necesitamos dispositivos que lleguen a ese precio para que realmente explote el mercado”, afirmó.

O que sean financiados para que los consumidores puedan acceder a equipos más costosos pero con esta nueva tecnología.

Es allí donde las operadoras se vuelven esenciales.

Hasta el 2022

Esto no es fácil y, como destaca Lu, los problemas generados a partir de la pandemia no lo han hecho más fácil. Hay dos inconvenientes esenciales que no están ayudando:

“Por un lado, no hay suficientes redes y, por el otro, no hay suficientes chips a nivel global. Por eso es que aún los vendors, los OEM, no están empujando realmente a la tecnología”, agregó.

Durante el seminario web “El rol de los dispositivos en el crecimiento de 5G” organizado por 5G Americas, la experta aseguró a partir de 2022 esto cambiará.

“Para 2025 vamos a tener 85 millones de unidades entre CPEs y smartphones 5G en la región. Brasil, Chile y México liderarán en el corto plazo el crecimiento en smartphones”, aseguró la analista de Counterpoint Research.

Según Lu, el crecimiento de las ventas de dispositivos 5G a nivel global será mucho más rápido que el de sus pares 4G:

En 4G, al tercer año veíamos 83 millones de dispositivos.

Recién al cuarto año veíamos más de 200 millones.

En cuanto a 5G, vemos que ya al tercer año d e la tecnología habrá ventas de 565 millones de dispositivos.

e la tecnología habrá ventas de de dispositivos. Para el sexto año, más de 1.000 millones contra 900 millones de 4G.

Tasa exponencial

El pronóstico de la ejecutiva de Counterpoint Research apuesta por los hábitos de consumo tecnológico de la región y algunas otras constantes identificadas en el tiempo que supone un mercado de 570 millones de dispositivos 5G en el mundo para este año.

“Esto se logra también porque el precio baja estrepitosamente. En 2019 preveíamos que el precio promedio del dispositivo iba a llegar a 484 dólares para el año 2024. Sin embargo, el año pasado reducimos los pronósticos a 371 dólares“,

Para Lu, este avancé significativo de las economías de escala se debe, esencialmente, al hecho de que las empresas que manufacturan los chipsets están elaborando y colocando en el mercado productos más económicos.

Aunque la analista reconoce que el precio de US$ 371 todavia es alto para el consumo promedio de América Latina, no es más que 20% por encima que el promedio en el mercado global.