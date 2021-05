Avaya otorgó el Premio Socio Latinoamericano del Año

Crear relaciones enriquecedoras, productivas y recíprocas no es fácil. Sin embargo, en un mu do en que los diferenciadores competitivos son cruciales, establecer estas alianzas es de vida o muerte.

Avaya ha encontrado una manera empática y creativa para realizar esta tarea: la creación de un premio para estos “Socios” simbólicos, el Avaya Partner of the Year.

Por supuesto, no es un Oscar pero sí una manera ingeniosa en que ma empresa líder mundial en soluciones para simplificar las comunicaciones y la colaboración reconoce a aquellas compañías que destacan por impulsar la innovación y el éxito de los clientes.

Los principales socios de la región fueron reconocidos en las categorías de:

And the winner – according to Avaya, is…