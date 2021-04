Alta demanda de equipos mantendrá escasez de chips hasta 2023

Si bien empresas y analistas celebran despachos, la escasez de chips y su impacto tanto en la producción como en los precios sigue allí. Y crece.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), el productor de semiconductores más grande de mundo ha hablado: la demanda de equipos electrónicos sigue siendo alta. Hasta allí las buenas noticias.

Pese a sus esfuerzos, la empresa reconoce que no puede aumentar su actual nivel de fundición por lo que la escasez de chips que ha caracterizado a la pandemia no mejora con las vacunas.

Tal cosa de concluye de las declaraciones recientes del CEO de (TSMC), C. C. Wei, difundidas global mente por The Washington Post.

“Vemos que la demanda sigue siendo alta. En 2023, espero que podamos ofrecer más capacidad para apoyar a nuestros clientes. En ese momento, empezaremos a ver cómo se libera un poco la tensión de la cadena de suministro”, aseguró el ejecutivo al medio à través de una conferencia telefónica.

Cabe destacar que tanto los pronósticos de IDC como de Gartner apuntan a que el trabajo remoto y el e-learning mantienen la necesidad de actualizar los equipos.

Todos los grandes

Que Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. se salte lo que queda del año y todo el próximo no es poca cosa.

Especialmente si recordamos que entre sus clientes se cuentan a todas lad “ballenas” del mercado Tic que no poseen fábricas propias como:

Apple

Nvidia

Broadcom

Qualcomm…

… entre otros.

De hecho, tanto Apple como Qualcomm ya han advertido sobre sus dificultades para satisfacer la demanda. La empresa de la manzana además de la escasez de chips, ha apuntado dificultades por falta de insumos para producir sus pantallas.

Todo ello sin que pueda hablarse de un real recuperación económica o de un crecimiento pideroso de las economías.

¿Rendirán los ahorros del trabajo desde casa y las excepciones de impuestos y aranceles para evitar pérdidas y/o subidas en los precios?

Por la declaración de TSMC, es claro que lo sabremos en los próximos meses.