VMware y Dell separadas, ¿más empresas es mejor?

VMware y Dell dicen que la separación les da a ambas flexibilidad financiera y les permite continuar fortaleciendo su asociación de desarrollo de tecnología.

En 2015 cuando Dell compró EMC en el pico de su modo expansionista (porque tanto sus resultados como el mercado se lo permitían) algunos analistas se preguntaron por las ineficiencias, redundancias e, inclusive, competencias internas dentro de un mismo conglomerado empresarial.

Hoy, después de muchos meses de disputas, Dell Technologies dice que escindirá su propiedad de VMware para crear dos empresas independientes. Dell ha tenido una participación accionaria del 81% de VMware desde su compra de EMC en 2016 por US$ 67.000.

Si bien esta medida le brinda a ambas empresas más libertad financiera, la nueva relación no debería tener un efecto inmediato en los clientes empresariales.

Al menos no por ahora. En 2015, la adquisición de EMC parecía arriesgar la independencia de VMware. La empresa logró (contra todo pronóstico) sortear esto.

Con la actual situación en el mercado de microcomponentes y los delicados equilibrios que eso supone, la escisión pareciera apuntar – de nuevo – a la independencia de la empresa, en aras de la estabilidad y crecimiento de todo el grupo.

“Tendremos una capacidad mejorada para extender nuestro ecosistema a todos los proveedores de nube y proveedores de infraestructura local y una estructura de capital que respaldará las oportunidades de crecimiento”, dijo Zane Rowe, director financiero y director ejecutivo interino de VMware en un comunicado.

En blanco y negro

Según declararon ambas compañías, los términos de la escisión planificada, VMware distribuirá un dividendo en efectivo de US$ 11.5 – US$ 12.000 millones a todos los accionistas de VMware, que incluye alrededor de US$ 9.7 millardos a Dell Technologies.

Y, aunque parecieran una reversión de la compra (que, estrictamente, nunca fue de VMware), ambas empresas han reiterado la disposición de que su “estrecha asociación de desarrollo comercial” siga creciendo.

Eso incluye servicios como VMware Cloud en Dell EMC, que combina el software de red, almacenamiento y computación de alto rendimiento de VMware integrado con la infraestructura hiperconvergente (HCI) de Dell EMC.

Por ahora y según las declaraciones, las empresas seguirán trabajando juntos en el desarrollo tecnologías en nuevas áreas, incluidas:

Las de borde (Edge)

Telecomunicaciones

Y 5G

“Nuestra asociación estratégica con Dell Technologies sigue siendo un diferenciador para nosotros y, a medida que ejecutamos nuestra estrategia de múltiples nubes, continuamos brindando a los clientes nuestras soluciones y servicios en cualquier nube pública e infraestructura”, reiteró Rowe.

Una vez completada la escisión, prevista para el cuarto trimestre de 2021, Michael Dell seguirá siendo presidente y director ejecutivo de Dell Technologies, así como presidente de la junta de VMware. Rowe seguirá siendo el CEO interino de VMware.