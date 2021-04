Chatbots, sepa cómo y cuánto están mejorando el delivery

Sí: el 2020 fue el año que impulsó el eCommerce y los servicios de delivery. Ahora los chatbots los hacen más eficientes.

De hecho, buena parte de los avances del comercio electrónico el año pasado no habrían sido posibles sin logros equiparable tanto en la digitalización como en Inteligencia Artificial.

En este punto, los chatbots han logrado un rol estelar como herramientas digitales para hacer más eficientes las operaciones de las empresas, incluidas aquellas de logística y atención al cliente.

Al respecto, la encuesta “Chatbots are here to stay? So what are you waiting for?” de Accenture señala que:

77% de las empresas consultadas ya utilizan chatbots en su área de postventa y servicio al cliente.

De 5 veces en los primeros 12 meses fue el retorno de inversión que obtuvieron, en promedio, las empresas que implementaron bots.

Chatbots y Omnicanalidad en idioma “Cliente”

Al respecto, Gustavo Parés, director de la empresa mexicana especializada en Inteligencia Artificial, NDS Cognitive Labs considera que no hay dudas de que el futuro de los bots es brillante y llegaron para quedarse pues sus beneficios potenciales resultan demasiado difíciles de ignorar.

“Los chatbots impulsados por Inteligencia Artificial (IA) están probando que no sólo son eficientes en temas de atención al cliente, sino también en otras áreas que implican una gran cantidad de tiempo y recursos para las empresas como lo es el envío de productos o delivery”, afirmó.

Algunas de estas áreas serían:

Tomar pedidos Dar seguimiento a los envíos Responder a cualquier consulta relacionada con la entrega de productos… … entre muchas otras tareas.

Tanto para Parés como para NDS Cognitive Labs lo más importante de este proceso es que la tecnología de Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN) le permite permite a los bots entender las expresiones usuales de los clientes y responder a ellas de forma clara y precisa, incluso si se trata de mensajes de texto o voz.

Parés destaca que uno de los principales desafíos de las empresas con diferentes canales de venta es vincular estos con los de comunicación que tienen con el cliente y, a la vez, con su inventario.

Aquí el rol de los chatbots es clave, ya que pueden integrarse al sistema de inventario y corroborar la disponibilidad de un producto para cualquier canal de venta o ubicación geográfica.

¿Qué más puede hacer un chatbot por el servicio de delivery?

Para NDS Cognitive Labs, los bots representan una gran ventaja competitiva en el delivery ya que: