Inteligencia Artificial es y será una presencia mayor en nuestras vidas

Muchos de nosotros convivimos con Inteligencia Artificial, un conjunto de algoritmos invisibles, que controlan nuestros dispositivos conectados a Internet

Por: Laszlo Beke, presidente de Bekesantos.

Parecen inagotables las formas en las cuales Inteligencia Artificial (IA) está comenzando a afectar nuestras vidas, abarcando el descubrimiento de nuevos materiales y nuevas drogas (ya tuvo un rol importante en el desarrollo de las vacunas para Covid-19), hasta seleccionar la fruta que consumimos y como clasificamos la basura que se bota. Los vehículos auto-tripulados ya son un hecho, solo están esperarando que se actualicen las leyes y regulaciones. Muchos de nosotros convivimos con IA, un conjunto de algoritmos invisibles, que controlan nuestros dispositivos conectados a Internet, desde teléfonos inteligentes a cámaras de seguridad y vehículos que calientan el asiento antes de incluso haber salido del hogar en una gélida mañana. Nuestras vidas quedarán profundamente entrelazadas con IA!! En el artículo se detallan ejemplos en Inteligencia ambiental, Educación Desarrollo de Software y Entretenimiento.

Los investigadores indican que este es solo el comienzo, comparan el estado actual de Inteligencia Artificial a la de los teléfonos celulares en los años 1990’s: útiles, pero rudimentarios y engorrosos. Se está trabajando para convertir los grandes y más poderosos modelos de aprendizaje-de-máquina en un software ligero que se pueda procesar en “el borde”, incluyendo dispositivos pequeños como aparatos en la cocina o vestibles. Nuestras interacciones con la tecnología serán progresivamente mucho más personalizadas. Los chatbots, que hoy pueden ser torpes y frustrantes, eventualmente serán verdaderamente conversacionales, al ir aprendiendo nuestros hábitos y personalidades e incluso desarrollarán sus propias personalidades. La privacidad sigue siendo una inquietud, por cuanto IA requiere data para aprender patrones y tomar decisiones. Sin embargo, los investigadores están desarrollando métodos para poder usar la data sin realmente tener que verla – lo que se denomina aprendizaje-federado – o para encriptarla para que no pueda ser hackeada.

Inteligencia ambiental

Los hogares y vehículos continúan aumentando el uso de sensores integrados a IA. Algunas cámaras de seguridad utilizan software de Reconocimiento Facial, habilitado por IA, para identificar visitantes frecuentes y para detectar extraños. En corto tiempo, redes de cámaras y sensores estarán imbricados en una malla de “inteligencia ambiental”, la cual estará disponible para monitorear todo el tiempo que se desee. Inteligencia ambiental podrá reconocer cambios en comportamiento y resultar una gran ayuda para personas mayores y sus familias. En otros usos, los sistemas inteligentes podrán entender las actividades diarias de personas de la tercera edad que viven solas e identificar en forma temprana patrones relevantes de información médica. Esos sistemas podrán detectar señales de demencia, desórdenes del sueño, aislamiento social, caídas y nutrición deficiente y notificar las observaciones a los cuidadores.

Educación

Avatares realistas, generados por IA podrán sostener conversaciones inteligentes (generadas por IA), cantar canciones (generadas por IA) e incluso ser los maestros de nuestros hijos. Ya se trabaja para combinar tecnologías que generan avatares realistas de personas en 2D que pueden interactuar en tiempo real. Mostrando emociones y haciendo gestos relevantes al contexto. Esos avatares podrán ayudar a revolucionar la educación.

Los sistemas de tutoría, basados en IA, que se están desarrollando pueden hacer seguimiento al comportamiento del estudiante. Asimismo entregar contenido y estrategias para mejorar el desempeño del mismo y simultáneamente prevenir que estos pierdan interés. Disponer de una interfase visual que expresa emociones y que provee apoyo, es muy importante para los maestros. Aun cuando ya existen sistemas con usuarios, seguramente estamos todavía a una década de lograr esos tutores con fluidez de lenguaje natural y entendimiento semántico. Estos tutores-IA prometen la posibilidad de educación disponible a cualquiera en el mundo que disponga de un dispositivo conectado a Internet. Exigiendo en contraparte la concesión de algo de su privacidad.

Desarrollo de software

IA está comenzando a escribir software y podría eventualmente crear a su vez IA, aún más complejo incluso. Un emprendedor en Oxford ya tiene un sistema de IA que automatiza la preparación de exámenes, una tarea que hoy en día consume la 1/3 parte del tiempo de un desarrollador costoso. La visión de los expertos es que pronto cualquiera podrá crear software simplemente diciéndole claramente a un sistema IA lo que quieren que el software haga.

Entretenimiento

Servicios de streaming como Netflix o Spotify ya utilizan Inteligencia Artificial para identificar preferencias y así alimentar una dieta continua de entretenimiento tentador. Google Play usa IA para recomendar música de acuerdo al estado de ánimo asociado a la hora y el clima. IA está siendo aprovechado para remozar películas clásicas, convirtiendo el blanco-y-negro en color y agregando sonido a películas silentes. También está mejorando la velocidad y consistencia del streaming, haciendo desaparecer las animaciones que hoy “esconden” fallas en la transmisión. Cada vez más, los medios que consumimos serán generados por IA. Están en marcha los esfuerzos para alimentar millones de canciones a redes de neuronas artificiales (compuestas de cadenas de código de computación), para que estos internalicen patrones de melodía y harmonía, y puedan recrear el sonido de instrumentos y voces. Como ejemplo:

Magenta, un proyecto de código abierto de Google – ha creado una gama de aplicaciones donde no es posible distinguir a los compositores e intérpretes humanos.

Musenet – usa IA para mezclar diferentes estilos de música en composiciones nuevas.

Jukebox – crea nuevas canciones, de acuerdo al género, al artista y la letra, y puede además puede hacer producciones coescritas con IA.

Se hace referencia a “A.I. Here, There, Everywhere”. También aparece en mi Portal http://bit.ly/3qnrmAq.