La innovación impulsará la economía en el SXXI

Aparece un amanecer de optimismo tecnológico. La velocidad del desarrollo de las vacunas para Covid-19 han logrado el reconocimiento público a científicos.

Por: Laszlo Beke, presidente de Bekesantos.

Avances tecnológicos destacados, un auge en la inversión en tecnología y la adopción de tecnologías digitales durante la pandemia se están combinando para activar las esperanzas de una nueva etapa de progreso. Al igual que el pesimismo de los años 2010’s fue exagerado – en la década ocurrieron muchos avances, como en el tratamiento del cáncer – las predicciones tecnológicas utópicas se pueden exagerar. Sin embargo, existe la posibilidad realista de una nueva era de innovación que pueda mejorar los estándares de la vida, particularmente si los estados colaboran para hacer prosperar las nuevas tecnologías.

En la historia del capitalismo el rápido avance tecnológico ha sido la norma. El SXVIII trajo la Revolución Industrial y las fábricas mecanizadas; el SXIX los ferrocarriles y la electricidad; el SXX autos, aviones, la medicina moderna y la liberación en el hogar a través de las lavadoras. Sin embargo, en los años 1970’s el progreso medido en la forma de crecimiento general de la productividad se ralentizó. Posteriormente, el impacto económico fue ocultado temporalmente por la entrada de las mujeres a la fuerza laboral y una ráfaga de eficiencia asociada a la adopción del computador personal. Después de los años 2000’s el crecimiento volvió a flaquear.

Factores que hacen pensar en la nueva era de Innovación

La oleada de nuevos descubrimientos con potencial transformador – Con creciente frecuencia, los seres humanos están demostrando que pueden someter la biología a su voluntad, bien sea para tratar una enfermedad, editar genes o cultivar carne en un laboratorio. El éxito de la técnica del “ARN mensajero” asociada a las vacunas de Pfizer-BioNTech y Moderna y los tratamientos anticuerpo personalizados demuestran como la ciencia continúa empoderando a la medicina. Inteligencia Artificial está finalmente exhibiendo progreso impresionante en un contexto amplio: Un programa creado por Deep Mind (Alphabet) ha demostrado una asombrosa capacidad para predecir las formas de las proteínas, el verano pasado OpenAI develó gpt-3, el mejor lenguaje natural para IA producido hasta la fecha y desde Octubre 2020, taxis autotripulados trasladan público en Phoenix. Asimismo, caídas espectaculares del precio de energías renovables le están transmitiendo confianza a los estados para esperar que sus inversiones en energía verde rendirán frutos futuros.

El auge de la inversión en tecnología – a. En los dos últimos trimestres del año 2020, por primera vez en 10 años el sector privado no-residencial de Estados Unidos gastó más en computadoras, software e investigación y desarrollo que en edificaciones y en equipamiento industrial, b. Los gobiernos de los 37 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos están dispuestos a invertir más en científicos y en investigación y desarrollo y c. El entusiasmo de los inversionistas ahora se extiende a diferentes campos: diagnósticos médicos, logística, biotecnología y semiconductores.

La rápida adopción de nuevas tecnologías – Más allá de las video conferencias usada para el trabajo y el aumento de consumidores en Internet, la pandemia también ha acelerado la adopción de pagos digitales, telemedicina y automatización industrial. La lucha contra el cambio climático y la competencia entre Estados Unidos y China también podrían estimular avances audaces.

Factores limitantes

La innovación no permitirá a las economías liberarse totalmente de las fricciones que limitan el crecimiento: a. En la medida que las sociedades se hacen más ricas dedican una mayor proporción de sus ingresos a servicios que son intensivos en mano de obra, como comidas en restaurantes, donde el crecimiento de productividad es escaso ya que la automatización es difícil de lograr, b. El envejecimiento de la población continuará creando puestos de trabajo para labores de baja productividad en el cuidado en el hogar y c. La descarbonización de las economías no impulsará crecimiento futuro a menos que la energía verde pueda concretar su posibilidad de ser más barata que los combustible fósiles.

El rol del estado pionero

Aún cuando será el sector privado el que en última instancia determinará cuales innovaciones son exitosas o fracasan, los estados también tienen un rol importante. Los estados pueden generalmente ofrecer mejores subsidios, como premios por resolver problemas claramente identificados y deberían asumir riesgos en proyectos “pioneros”, que no tienen expectativa de rentabilidad a corto plazo. El estado también tiene mucha influencia sobre la velocidad de difusión de las innovaciones a través de la economía. También deberían asegurarse que las regulaciones y los cabildeos no ralenticen la innovación, ofreciendo mecanismos de protección para los que vean su medio de vida afectado por la innovación.

La innovación se ha estado concentrado en una pocas empresas, por ello asegurar que la economía aprovecha las nuevas tecnologías requerirá un cumplimiento antimonopolio robusto y un régimen más laxo de protección intelectual. Si los estados enfrentan estos retos correctamente, entonces el crecimiento más rápido y mejores estándares de vida estarán al alcance. Con las políticas apropiadas, es posible revertir la situación de innovación limitada que se ha vivido.

