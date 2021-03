En el Día Internacional de la Mujer, las principales líderes en Latinoamérica de Unisys comparten las claves para celebrar los logros de las mujeres

Cada 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, especialmente para reflexionar sobre la lucha de la mujer por su participación dentro de la sociedad. Bajo esta mirada y con un enfoque tecnológico, Unisys, empresa global de servicios de TI, nos comparte a través de sus líderes en Latinoamérica importantes observaciones.

Encontrar mi propia forma de hacer las cosas

Para Claudia Gomes, Directora Jurídica de Unisys en Latinoamérica, “es importante que cada empleador cree una cultura abierta en la que cada individuo con diferentes experiencias y antecedentes pueda aprender, crecer y hacer cosas juntos. Cuando miro hacia atrás en mi propia experiencia, reconozco claramente que crecí en un entorno predominantemente masculino. Como mujer, mi desafío era encontrar mi propia forma de hacer las cosas. Siempre creí que todos deberían hacer lo que les apasiona y seguí mis propios consejos. Me encantaría ver a más mujeres ingresar al mundo de la tecnología y las animo a asumir nuevos roles y responsabilidades. Esto es exactamente lo que estamos tratando de lograr en Unisys a través de nuestra iniciativa de mujeres en tecnología. Unisys ofrece una cultura diversa y es un lugar donde tenemos muchos modelos y mentores femeninos que ofrecen apoyo y orientación”.

Cuanto más aprendemos, más entendemos

En este sentido, Perla do Amaral, Directora de Servicios de Campo de Unisys en Latinoamérica, comenta que “Desde que era adolescente, disfruté explorando nuevas tecnologías y ciencias. Me encanta pensar que cuanto más aprendemos, más entendemos, y hay infinitas posibilidades en nuestro universo. Creo que es extremadamente importante que animemos a más mujeres a adoptar las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas porque la diversidad aporta lo mejor a una empresa”.

“¿Cómo podemos esperar desarrollar nuevas tecnologías útiles para nuestro mundo si excluimos a la mitad de los equipos de concepción? Como industria, siento que estamos comenzando a darnos cuenta de este hecho, y hay muchas organizaciones innovadoras que están implementando activamente iniciativas y programas de noticias para crear una fuerza laboral más diversa. Uno de los desafíos que experimenté personalmente en mi carrera fue tratar de equilibrar el trabajo y el tiempo personal, y como madre y esposa a veces podemos poner grandes expectativas en nosotros mismos. Sin embargo, lo que he aprendido es que este es un desafío universal y algo con lo que todos los géneros luchan. No existe un enfoque único para todos y debemos darnos más flexibilidad y libertad, cambiando la idea de lo que realmente es perfecto. Lo que siempre me he dicho y sigo haciendo es: nada arriesgado, nada ganado.” Agregó Perla do Amaral.

El género nunca debe ser un obstáculo

También Diana Velásquez, Directora de Recursos Humanos de Unisys en Latinoamérica explica que: “me apasiona mucho empoderar a las mujeres para que progresen en sus carreras y crear un entorno en el que las mujeres no se sientan intimidadas en la fuerza laboral. Todos debemos ser valorados por nuestras habilidades y logros, y el género nunca debe ser un obstáculo para seguir una carrera. Como bien dijo Ruth Bader Ginsburg, ‘Las mujeres pertenecen a todos los lugares donde se toman decisiones. No debería ser que las mujeres sean la excepción. La apertura a la diversidad amplía nuestro acceso al mejor talento y la inclusión nos permite involucrar al talento de manera efectiva. Juntos, esto conduce a una mayor innovación, creatividad, productividad, reputación, compromiso y resultados’.”

“En el fondo, Unisys es una empresa de personas. No importa dónde se encuentre nuestra gente, no importa su función, cada asociado de Unisys es diferente y esas diferencias son nuestra mayor fortaleza. Construir y fomentar una cultura inclusiva es fundamental para nosotros como empresa y como grupo de personas. No lo haríamos de otra manera.”, finaliza Mauricio Cataneo, Presidente de Unisys Brasil y CFO para Latinoamérica de Unisys.