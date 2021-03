Migración a la nube y la modernización de las empresas

Conceptos como Cloud Computing, escritorios virtuales y colaboración en línea, son cada vez más comunes al interior de las empresas.

La pandemia ha acelerado la transformación digital en prácticamente todas las industrias, adelantando el uso de las nuevas tecnologías al interior de las compañías, independientemente de su tamaño. Esta migración hacia la tecnología ha permitido dar continuidad a muchos procesos de negocio, logrando, por ejemplo, instaurar el teletrabajo, digitalizar los procesos de selección de trabajadores o utilizar plataformas en línea de trabajo colaborativo, como la nueva realidad cada vez más común en Chile y el mundo. En este contexto, el uso de la nube se ha convertido en algo cada vez más esencial, útil y eficiente para las distintas industrias.

Estas soluciones permiten acceder a información sin la necesidad de contar con un respaldo físico de esta, lo que durante los últimos meses ha facilitado el desarrollo del trabajo a distancia, entre otras cosas. Debido a la adopción de estas nuevas tecnologías relacionadas con el mundo digital, durante los últimos años han surgido una serie de conceptos para definir nuevos servicios y, en época de pandemia, se han transformado en parte del día a día. Conceptos como Big Data, Cloud Computing, Machine Learning, Data Analytics y los “escritorios virtuales” están cada vez más extendidos en el ámbito empresarial.

Valor e innovación

Para Ricardo León, Director de Estudios de Fundación País Digital, la adopción de estas tecnologías ha sido vital durante los últimos meses. “Estas tecnologías y herramientas digitales, especialmente el almacenamiento y resguardo de información, colaboración en línea, analítica de datos y la digitalización de otros procesos relevantes para la empresa, han sido claves en los últimos meses tanto en la continuidad operativa como en la nueva oferta de valor e innovación en el modelo de negocios de la empresa. Particularmente, gracias al Cloud Computing, sistema de computación en la nube, se logra una mayor agilización del trabajo a través de los denominados Escritorios Virtuales, los cuales permiten a un usuario de una empresa disponer de un conjunto de aplicaciones tal como si estuviera trabajando directamente en el computador de la oficina”, explica León.

El uso de estas tecnologías trae consigo múltiples beneficios y ventajas, ya que multiplica los recursos a los que puede acceder el usuario y entrega mayor movilidad, escalabilidad, seguridad, ahorro de costos y de mantención o soporte y una mejor gestión de los datos.

Transformación digital: ¿qué pasa con las pymes?

Si bien la transformación digital en las pequeñas y medianas empresas ha sido un poco más lenta de lo esperado, es cada vez más común ver a las pymes digitalizadas y con distintas tecnologías que facilitan operaciones, especialmente en momentos como el actual.

“En la actualidad, los emprendedores, las pymes y las personas en general, no tienen muchos temores frente a este tipo de tecnologías. Hoy en día, la mayor preocupación es contar con plataformas y soluciones que funcionen bien. La mayoría de los emprendedores utiliza aplicaciones que operan de manera autónoma y esto les permite tener más tiempo y recursos para dedicarse a su negocio”, explica Andrés Cargill, director del G100 y presidente Ejecutivo de Orión.

En cuanto a los beneficios, el presidente Ejecutivo de Orión, explicó que “el principal valor es no tener que preocuparse de montar una plataforma, una infraestructura, para tener disponible una aplicación. Por ejemplo, si tengo una empresa de comida, lo que me interesa es vender, no tener que preocuparme de montar una aplicación, entonces lo que hago es incorporarme en una plataforma que me permitirá tener mayor agilidad, flexibilidad, cambios instantáneos con disponibilidad 24/7 y delegar la parte operativa”.

Sumando a lo anterior, la experiencia del usuario hoy en día está influenciada por el uso de grandes aplicaciones como Uber, Spotify y Mercado Libre, entre otras, por lo que los emprendedores y las pymes deben ser capaces de entregar una experiencia de usuario al nivel de estas aplicaciones.