El gran salto adelante robótico de China

La pandemia del Covid-19 y la crisis económica son un evento que fuerza el crecimiento de la automatización, la inteligencia artificial y la digitalización.

Por: Laszlo Beke, presidente de Bekesantos.

Después de la II Guerra Mundial las prácticas de negocios de Estados Unidos se convirtieron en el estándar global al cual todas las empresas aspiraban. La adopción temprana de tecnologías de automatización, así como la exitosa transición de una economía agraria empobrecida a una potencia industrial, significa que la experiencia de China en esos campos puede ofrecer lecciones valiosas. La economía china está dando un gran salto robótico, al ir eliminando puntos-de-contacto humano en sus operaciones. Acelerada por la pandemia y por condiciones previas la economía china tiene la posibilidad de impulsar la automatización, la Inteligencia Artificial y la robótica de manera profunda dentro de las empresas y en diferentes sectores, mostrando el camino al resto del mundo.

Históricamente, la automatización tiende a ocurrir cuando las dificultades económicas coinciden con tecnologías en vías de madurez. Las empresas sienten la necesidad de disminuir costos recortando puestos de trabajo y probando nuevas tecnologías. Una vez que una empresa reemplaza un empleado con un robot y prueba su eficacia, difícilmente regresará a las condiciones anteriores, Los robots no se enferman, no hacen huelgas y no exigen mejor paga por realizar labores peligrosas. De hecho, son ideales para trabajos con alto riesgo, que en la pandemia significa cualquiera que requiera interacción con seres humanos.

China y la automatización

China está particularmente bien posicionada para liderar en la economía automatizada. A pesar de que el país tiene una enorme masa de mano de obra, el costo laboral se ha multiplicado por diez en los últimos 20 años y es ahora dos veces mayor que el de Vietnam. Siendo el principal taller del mundo, tiene incentivos para automatizar el sector manufacturero, el cual ya tiene liderazgo en productos de alta calidad. Esta realidad se ha desbordado más allá de manufactura. Como ejemplo, cuando la pandemia explotó en Wuhan en Febrero 2020, el hospital Huoshenshan fue construido en 10 días, con una flota de robots moviéndose en el interior de las instalaciones desinfectando y entregando suministros médicos. Estas máquinas están siendo utilizadas en toda China en escuelas, hospitales y edificaciones comerciales.

Robótica y Software

Las personas estaban acostumbradas a interactuar con otras para hacer muchas cosas. Ahora, mucho de este tipo de trabajo se le está transfiriendo a una combinación de software y robótica. Esto es cierto para trabajos manuales repetitivos en salud, servicio de comida, entregas, manufactura, logística, transporte y educación. En ciudades chinas paquetes de compras por Internet y comida están siendo entregadas por un robot en los edificios de vivienda. El producto es colocado sobre una criatura robusta y con ruedas que se asemeja a R2D2. En forma inalámbrica puede llamar al ascensor, navegar en forma autónoma hasta el apartamento específico y llamar por teléfono para anunciar su llegada. Después de realizar su entrega se devuelve a la recepción.

En robótica industrial China es hoy en día el mercado mundial más grande y el de mayor crecimiento, aumentando en 21% para llegar a US$5.400 millones el año 2.018. Ello representaba la tercera parte de las ventas globales. Aun cuando tareas básicas rutinarias son fáciles de automatizar, mucho trabajo manual es difícil de ejecutar por parte de los robots. La “automatización inteligente” del S.XXI será muy diferente a la rudimentaria automatización física del S.XX, por cuanto los robots actuales necesitan el involucramiento de la ingeniería mecánica, Inteligencia Artificial para la percepción y para la manipulación motriz fina. Las empresas que ofrecen la “automatización de procesos robóticos” están experimentando un crecimiento explosivo desde que comenzó la crisis.

Trabajo de cuello blanco

Los cambios están ocurriendo simultáneamente con roles de oficina en finanzas, servicio al cliente, ventas, recursos humanos, justicia y contabilidad. Durante la pandemia, el departamento de tarjetas de crédito de un importante banco chino usó software de automatización de call-center para llamar a sus clientes, haciendo 350.000 llamadas por día (el equivalente al trabajo realizado por 1.200 representantes de servicio al cliente humanos). Estos bots conversacionales no solo reducen costos, sino que además mejoran la satisfacción de los clientes y aumentan las ventas. Dicho banco ahora ha expandido este concepto para incluir bots de Inteligencia Artificial para telemercadeo, analistas, entrenadores, asistentes, etc… Todo aquello que se puede automatizar ocurrirá, removiendo humanos no solo para generar utilidades y mejorar desempeño, sino también por razones de salud y seguridad.

Nuevos roles

La automatización cambia algunos trabajos y diezma otros, pero también crea trabajos nuevos. La nueva estructura digital de los centros de datos, los equipos de 5G y el software requieren trabajadores humanos, al igual que la operación y reparación de robots. También necesita esfuerzo humano la recolección y el etiquetado de data, es el combustible de Inteligencia Artificial y de la economía automatizada. Muchos sectores serán reimaginados en la forma de una simbiosis humana-digital. En educación, por ejemplo, IA será el tutor y instructor siempre presente, mientras que el humano será el mentor sabio y motivador. IA será la máquina de diagnóstico precisa y focalizada que asiste al médico humano, quién se comunica con los pacientes y toma las decisiones finales.