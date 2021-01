Crie comunicações para alcançar uma experiência digital superior

As cinco melhores práticas para elevar o nível das comunicações com o cliente.

Na era digital, torna-se fundamental para as empresas sair do tradicionalismo dos documentos físicos (ou seja, impressos) e promover comunicações em todos os canais. Os clientes esperam que informações atuais e personalizadas estejam disponíveis, tanto em formato impresso, quanto digital.

Ao promover comunicações nos canais preferidos do cliente, levando em consideração o caráter digital durante o proceso de desenvolvimento, as empresas têm o potencial de transformar as suas comunicações em um diferencial.

As comunicações devem empregar uma linguagem clara e precisa, não abrindo mão da conformidade, precisão e controle, o que requer a sincronização dos dados adequados com o software de gerenciamento de comunicações do cliente (CCM) e os processos comerciais que cruzam com os pontos de contato do cliente.

As comunicações claras e práticas são fundamentais para cada etapa da jornada do cliente. Toda interação (atendimento ou autoatendimento) com clientes e parceiros, em potencial e de negócios, contribuem para a sua experiência geral, além da sua percepção positiva ou negativa da marca e dos negócios, da qualidade e do valor da relação compartilhada. As comunicações devem ser claras, simples de compreender e fornecer o contexto adequado para que os destinatários sejam impulsionados à ação. Ao engajar clientes, observando suas condições e preferências, as empresas tornam as interações significativas e a experiência geral do cliente positiva e duradoura.

Este white paper da OpenText aborda uma estratégia eficaz para conectar a jornada do cliente a comunicações do tipo “omnicanal”.