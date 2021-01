Si bien el CES 2021 no fue la plataforma con anuncios de tecnologías y productos revolucionarios tecnológica de años anteriores, sí hubo presentaciones destacables.

Los mejores anuncios del CES 2021, tal y como los esperbamos, giraron en torno a tecnologías para el Hogar Inteligente. Y a pesar de las limitacione derivadas de una edición completamente digital,

A continuación te presentamos los productos inteligentes de entretenimiento para el hogar que impresionaron a los editores de las publicaciones de The HAP Group (The Standard CIO y Digital Too).

La lista que verás abajo está ordenada en orden cronológico de publicación

Los mejores anuncios del CES 2021