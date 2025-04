Dimensity 9400+ mejora rendimiento de IA

El SoC Dimensity 9400+ de MediaTek está diseñado para responder a los más recientes requerimientos de la Inteligencia Artificial.

Para dispositivos de gama alta, la nueva solución ofrece capacidades tanto de IA Generativa e IA agéntica, com un diseño energético más eficiente.

Es un hecho que la historia de la tecnología digital se mide por el número de personas que la utilizan.

Parte de los obstáculos que ha tenido que enfrentar, por ejemplo, el 5G está marcados porque un círculo vicioso: si no hay dispositivos para e uso las operadoras no hacen la inversión y, si no hay redes, las ni las personas ni las empresas demandan los dispositivos.

El hecho de que los nuevos desarrollos de Inteligencia Artificial cuenten con plataformas para acceder han facilitado, en forma exponencial, la adopción de estas tecnologías.

El lanzamiento de MediaTek de su SoC Dimensity 9400+ es una muestra de ello, ya que constituye la más reciente incorporación a la familia de chipsets Dimensity de gama alta.

Adaptado a las demandas crecientes del mundo actual, el dispositivo es de los primeros de su tipo en ofrecer capacidades de IA generativa (GenIA) y agéntica (AgentIA), así como otras mejoras de rendimiento.

El Dimensity 9400+, además, es compatible con los últimos Modelos de Lenguaje a Gran Escala (LLM), a la vez que mantiene un diseño super eficiente en energía.

“MediaTek Dimensity 9400+ hará más fácil ofrecer experiencias de IA innovadoras y personalizadas, combinado con un rendimiento general mejorado para asegurar que tu dispositivo pueda manejar todas las tareas con facilidad”, aseguró el vicepresidente Corporativo Senior de MediaTek, JC Hsu.

Estándar emergente

El VP de la empresa aseguró que los primeros teléfonos inteligentes con el MediaTek Dimensity 9400+ estarán disponibles en el mercado este mes.

Del mismo modo, preciso que el SoC está equipado con el NPU 890 de MediaTek, el Dimensity 9400+ soporta una amplia variedad de LLMs, en muchas regiones del mundo.

El chipset soporta Mixture-of-Experts (MoE), Multi-Head Latent Attention (MLA), Multi-Token Prediction (MTP) e inferencias FP8 con velocidades de razonamiento más rápidas.

También ofrece un rendimiento de IA agéntica 20% más rápido con Speculative Decoding+ (SpD+). Además, el motor integrado de Dimensity Agentic AI Engine (DAE) facilita a los desarrolladores convertir aplicaciones de IA tradicionales en sofisticadas aplicaciones de IA agéntica.

El Dimensity 9400+ integra una GPU Arm Immortalis-G925 de 12 núcleos, el cual mejora la experiencia visual al llevar funciones de nivel de PC a los smartphones, con soporte para micromapa de opacidad (OMM) para efectos realistas y tridimensionales, sin afectar el rendimiento.

Dimensity 9400+ incluye un nuevo convertidor de tasa de cuadros 2.0+ (MFRC 2.0+), desarrollado en coordinación con los desarrolladores para duplicar los FPS efectivos y mejorar la eficiencia energética hasta en un 40% cuando se utiliza el MFRC.

Otras funciones del Dimensity 9400+ incluyen: