La compra por casi 5 mil millones de dólares de ZT Systems permitirá a AMD ofrecer soluciones integrales para centros de datos y fortalecer su posición ante Nvidia e Intel en la carrera por dominar la inteligencia artificial y la computación en la nube.

AMD ha dado un paso significativo en su estrategia de crecimiento en el campo de la inteligencia artificial (IA) al anunciar la adquisición de ZT Systems, un diseñador y fabricante de sistemas de computación en la nube y de IA. Esta adquisición por 4.9 mil millones de dólares refuerza la capacidad de AMD para competir con Nvidia, líder en la tecnología de IA, y expande su presencia en los centros de datos de grandes proveedores de la nube y empresas globales.

Lisa Su, CEO de AMD, subrayó durante una conferencia con analistas citada por Tech Target, que la adquisición de ZT Systems responde a la creciente demanda de los proveedores de la nube por soluciones más allá de los simples chips. “Los clientes necesitan un proveedor de chips que también pueda ayudarles a diseñar sistemas completos y ponerlos en producción de manera más rápida y eficiente”, señaló Su. Con ZT, AMD podrá ofrecer sistemas integrados que combinen tanto hardware como software optimizado, mejorando la eficiencia en el desarrollo de aplicaciones de IA.

Competencia directa con Nvidia e Intel

Con esta adquisición, AMD no solo busca aumentar su cuota de mercado en el campo de la IA, dominado por Nvidia, sino también desafiar a Intel en los centros de datos. ZT Systems diseña y fabrica sistemas basados en CPU que no son específicamente para IA, lo que permitirá a AMD promocionar sus CPUs EPYC como una alternativa competitiva frente a los chips Xeon de Intel. “Esta es una ofensiva directa de AMD contra Intel, aprovechando la fortaleza de ZT en soluciones no relacionadas con la IA”, comentó Jack Gold, analista de J.Gold Associates.

La demanda de GPU para IA en grandes centros de datos está creciendo rápidamente, y AMD se está posicionando para capitalizar esta tendencia con una serie de nuevos lanzamientos. La compañía introdujo su serie MI300 de aceleradores de IA Instinct en diciembre y tiene planes para lanzar la serie MI400 en 2026, dirigida a entrenamientos y operaciones de inferencia de gran escala.

Planes para el futuro y reestructuración

Después de completar la adquisición de ZT Systems, AMD tiene previsto vender la unidad de fabricación de hardware de la empresa y retener a aproximadamente mil de sus 2.500 empleados, lo que representará un gasto operativo de 150 millones de dólares. Se espera que ZT, que se integrará en el grupo de negocios de centros de datos de AMD, comience a contribuir a los ingresos de la compañía a partir de 2026. Frank Zhang, CEO de ZT, liderará la nueva división de manufactura de AMD, mientras que Doug Huang, presidente de ZT, dirigirá los equipos de diseño de sistemas de AMD.

La adquisición de ZT Systems es parte de una serie de movimientos estratégicos de AMD para fortalecer su posición en el mercado de la tecnología avanzada. Apenas una semana antes, AMD completó la compra de Silo AI por 665 millones de dólares, una empresa europea especializada en servicios de IA para vehículos autónomos, manufactura y ciudades inteligentes. Esta compra sigue a la adquisición de Xilinx por 50 mil millones de dólares en 2022, lo que demuestra el compromiso continuo de AMD con el crecimiento y la innovación en tecnologías avanzadas.