El evento MicroStrategy World, edición Buenos Aires, tendrá a la Inteligencia Artificial como foco del evento.

La presencia de Phong Le y Santiago Bilinkis son sólo una muestra del nivel que espera lograr esta reunión anual.

No es un pregunta original pero si absolutamente vigente: “Llegó lnteligencia Artificial, ¿y ahora que hacemos?”.

La misma estará en el centro mismo de la convocatoria del MicroStrategy World, edición Buenos Aires.

La convención constituye uno de los eventos más esperados por los tenedores de Bitcoin y amantes de las criptomonedas. Y se realizará el proximo 28 de agosto en el Golden Center Buenos Aires, de 8:30 AM a 4:30 PM.

Si se está preguntando, además, ¿qué tiene que ver la IA con las criptomonedas?, el propio CEO de MicroStrategy estará respondiendo a esta pregunta.

Durante el Keynote denominado “Let the Data Lifeblood Flow & Bitcoin for Corporations and Government”, Phong Le recordará al mundo por qué la empresa que dirige es el mayor tenedor de estas monedas en la actualidad.

“MicroStrategy World Buenos Aires representa una oportunidad única para experimentar el futuro del AI + BI y Bitcoin en América Latina. Será una experiencia transformadora, demostrando cómo estas tecnologías están revolucionando industrias y creando nuevas oportunidades de negocio”, destacó el Vicepresidente de LATAM de MicroStrategy, Luis Lombardi.

Agenda global desde Argentina

El ejecutivo aseguró que el evento de este año en Buenos Aires está diseñado para conectar a los participantes con expertos del sector y explorar las infinitas posibilidades que ofrecen la inteligencia artificial y el business intelligence.

Entre los puntos claves del evento:

Innovaciones en Datos e Inteligencia Artificial

Los asistentes podrán explorar las últimas tendencias en análisis de datos, tecnología en la nube y todo el poder del Gen IA, así como establecer conexiones valiosas con líderes del sector.

Presentación de Auto Bot

Una solución innovadora de IA, que proporciona información más profunda en segundos en lenguaje natural, permitiendo la democratización del uso de la analítica de datos.

Adopción de Bitcoin

Estrategia de Bitcoin para empresas y gobierno, mostrando como ejemplo los resultados de MicroStrategy como empresa que atesora sus activos en Bitcoin.

Casos de Éxito Regionales

Los clientes de MicroStrategy como ICBC, Telefónica Argentina, Banco Hipotecario y Grupo GDN compartirán sus historias de éxito.

También mostrarán cómo las soluciones de MicroStrategy han impulsado su crecimiento y competitividad.

Charla de Santiago Bilinkis

El reconocido emprendedor y tecnólogo argentino Santiago Bilinkis presentará “Llegó la IA: ¿Y Ahora Qué Hacemos?”.

En esta charla se explorará cómo la inteligencia artificial puede transformar habilidades y alcanzar metas.

El evento será híbrido, presencial en Buenos Aires y se transmitirá en vivo para toda Latinoamérica a través de streaming.