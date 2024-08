Dahua Technology desarrollo la solución AcuPick 2.0 para que sea una aliado esencial en la seguridad de los grandes centros de comercia.

Sepa cómo funciona y que puede hacer para usted, incluso si no gestiona este tipo de establecimientos.

Puede que la generación Alfa no sean populares como llegaron a ser a finales del siglo XX. Pero no significa que no sigan siendo importantes.

Tampoco que buena parte de ellos no mantengan un considerable flujo de compradores la mayoría del tiempo. La seguridad de cada uno de ellos es esencial.

Es por ello que estos establecimientos han ido avanzando, con paso lento pero firme, en su transformación digital.

Hoy, Dahua Technology coloca una nueva herramienta disposición de estos microcosmos de actividad frenética y constante flujo de personas.

AcuPick 2.0 es un nuevo software de videovigilancia se presenta como una herramienta indispensable para la seguridad y optimización de las operaciones en centros comerciales.

Su tecnología de vanguardia, amplia gama de funciones y compatibilidad con sistemas existentes, convierten a AcuPick 2.0 en la opción para enfrentar los desafíos de la seguridad en estos espacios.

“Su sofisticado sistema de búsqueda previa por intrusión o cruce de línea, es una de las características que hacen de AcuPick 2.0 una herramienta idónea para la seguridad en centros comerciales”, aseguró el Product Pre Sales Manager en Dahua Technology, Gabriel Guette .

Videovigilancia avanzada

El ejecutivo destaca que la búsqueda de AcuPick 2.0 constituye una herramienta permite a los usuarios dibujar reglas de intrusión o cruces de línea en áreas específicas, para identificar rápidamente a los objetivos que ingresan a estas zonas.

“Además, la tecnología de autoaprendizaje IVS reduce las falsas alarmas lo que garantiza que los equipos de seguridad puedan centrarse en amenazas reales”, recalcó Gabriel Guette, Product Pre Sales Manager en Dahua Technology.

Pero eso es sólo el comienzo. Las capacidades de esta solución prometen simplificar muchos de los procesos necesarios para mantener la seguridad de los visitantes de los centros comerciales.

Eatre ellas destacan las busquedas de:

Animales

Esta función admite búsquedas de objetivos, humanos, vehículos y animales.

Ello permite localizar, rápidamente, mascotas perdidas o animales que representen una amenaza para la seguridad de los visitantes.

Con reconocimiento facial

AcuPick 2.0 puede activarse simultáneamente con el reconocimiento facial en NVR5-XI o NVR6-XI.

Cuando ambas funciones están activas, se pueden identificar y rastrear individuos que exhiben comportamientos sospechosos.

Si dicha persona vuelve a ingresar a las instalaciones, el sistema alerta con precisión al personal de seguridad, utilizando el reconocimiento facial y mejorando la seguridad de manera eficiente.

Más ventajas

Guette destaca que la compatibilidad mejorada que ofrece AcuPick 2.0 es otro factor clave.

El sistema soporta la integración con cámaras Dahua y de terceros, así como con diversas plataformas mediante CGI/SDK abiertos.

Esta flexibilidad permite a los centros comerciales adaptar el sistema de videovigilancia a sus necesidades específicas sin incurrir en elevados costos de infraestructura.

“AcuPick 2.0 contribuye a mejorar la experiencia de los usuarios y consumidores. En situaciones de pérdida o hurto, AcuPick 2.0 permite investigar rápidamente la situación y recuperar la propiedad, reduciendo el impacto de estos incidentes”, recalcó el Product Pre Sales Manager en Dahua Technology, Gabriel Guette.

Esta tecnología no solo pretende mejorar la seguridad en los centros comerciales, sino que también contribuye a una experiencia de compra más segura y agradable para todos.