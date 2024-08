Pagar a un medio por la publicación de un contenido sobre tu marca no es branded content.

Cobrar anticipadamente por una cobertura editorial no es periodismo, siempre ha sido otra cosa. Aclarado el punto, lo que me cuesta entender es porqué si hoy el contenido es el que manda, el diálogo transaccional que se quiere imponer en la labor periodística está distrayendo a los medios especializados de su misión fundamental: ser los Jedi de la galaxia, al compartir información de calidad que acerque a sus lectores al lado luminoso de la fuerza y las buenas decisiones.

Desde 1994 me dejé cautivar por el periodismo especializado en tecnología cuando era redactor revistas de negocios. Quien revise mi perfil en #LinkedIn leerá que por muchos años impulsamos una agencia de relaciones públicas especializada en esta industria de TI, fascinante y marcada por la innovación. Y quien se haya sumado recientemente a mi red de contactos me identificará como Director Editorial de The Standard CIO (www.thestandardcio.com) y Director de Operaciones de la casa editorial que opera este y otros sitios Web, The Hispanic American Publishing Group – The HAP Group

En todos estos años, en The Hap Group hemos asumido el generar valor en la relación con nuestras audiencias como motor de nuestro trabajo. Informar con la mejor calidad que brindan nuestros recursos, materiales e intelectuales, ha sido la apuesta. Sin pompas ni más adornos.

En los últimos años, muchas transformaciones en el negocio editorial me mantuvieron de cabeza en la operativa.Pero estoy rompiendo el cerco que yo me impuse, para salir a la red y conversar con directores de marketing de relaciones públicas y agencias, para contarles de nuestros planes editoriales, ideas y proyectos.

Tal parece que por rutinas comerciales sobre los contenidos, a toda iniciativa editorial se le ha puesto un precio. Y me pregunto, ¿cómo los editores podemos consolidar la autoridad de nuestros contenidos si prevalecemos un pago? De algo hay que vivir me dirán, pero disiento.

Con The Standard CIO aprendimos a cultivar valor en el trabajo editorial desde nuestras asumidas limitaciones, para brindar espacios de interacción valiosa entre los CIOs y las marcas que han confiado en nosotros. No basamos nuestro negocio en el contenido patrocinado.

Por supuesto que abrimos canales para acercar la propuesta de valor de nuestros patrocinantes a sus potenciales clientes que integran nuestras audiencias. Para ello hemos apelado a una conversación respetuosa (Zoomtalks, webinars, conversatorios), brindamos un espacio para difundir conocimientos (white papers, infografías, etc.), y mantenemos el interés de los tomadores de decisiones en TI en toda América Latina a través de un buen flujo de noticias. Y mantenemos los espacios publicitarios de toda la vida, claro.

Después de 20 años, nos hemos ganado el nivel que tenemos. Y cuando una propuesta comercial ha estado sobre la mesa, ampliamos la propuesta de valor para retribuir esa inversión con KPIs reales: información real de alcance, conversiones, leads en todas sus manifestaciones (MQLs, BANT, ABMs). Así monetizamos la autoridad que perseguimos como medio. Y a mayor autoridad, mejores Leads para el cliente.

Nuestros números nos llenan de orgullo: en el último año hemos sumado 64.000 nuevos contactos a nuestras bases de datos. No hay misterios, en este enlace te contamos cómo lo hacemos.

¿Te parece que deberíamos cambiar esta aproximación de valor? Dame tu impresión.

Y si quieres impulsar nuevas ideas para crear piezas periodísticas, hablar de innovación tecnológica y transformación digital, hagamos una entrevista para compartir tu historia, aunque me retrase en el proceso algunas veces (me culpa).

Porque yo quiero ser un Jedi.