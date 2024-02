Previo a la inauguración oficial del MWC2024, Huawei Cloud presentó en Barcelona 10 innovaciones orientadas a la IA y una amplia experiencia industrial basada en Pangu Models.

Bajo el lema, Acelera la Inteligencia con Todo como un Servicio, Huawei Cloud presentó 10 innovaciones orientadas a la IA basadas en la amplia experiencia por industrias de Pangu Models.

El Pangu Models 3.0 es un sistema de modelos previamente entrenados que se pueden adaptar rápidamente para suplir las necesidades particulares de cada situación y afrontar desafíos complejos en varias industrias. El objetivo es una infraestructura preparada para la IA, adaptable a cada industria para un viaje más rápido hacia la inteligencia.

Jacqueline Shi, Presidenta de Huawei Cloud Global Marketing and Sales Service, señaló que “en Huawei Cloud, se trata de romper límites y llevar la tecnología de vanguardia a clientes de todo el mundo. Hemos lanzado una serie de Regiones locales en la nube en los últimos años, como en Irlanda, Türkiye, Indonesia, Arabia Saudita, lo que brinda a los clientes acceso fácil a la nube de mejor rendimiento. Con más de 120 certificaciones de seguridad en todo el mundo, los clientes pueden confiar que su negocio y datos están seguros. Pero no se trata solo de la tecnología. Creemos en ayudar a nuestros socios a crecer junto con nosotros, y este objetivo ahora está respaldado por nuestros programas GoCloud y GrowCloud. Y no olvidemos la IA: está remodelando todo, y nosotros estamos a la vanguardia. Estamos construyendo una sólida base en la nube para todos, para cada industria, para acelerar la inteligencia.”

Los modelos de fundación de hoy redefinen paradigmas de producción, interacción, servicios y modelos de negocios para aplicaciones tradicionales. Hacen de la IA un nuevo motor para el crecimiento de la computación en la nube. Si bien el potencial es vasto, implementar la IA de acuerdo con los objetivos comerciales requiere innovación sistemática. Bruno Zhang, CTO de Huawei Cloud, dijo que “Huawei Cloud lo ayudará con dos estrategias. La IA para la Nube utiliza IA y modelos de fundación para mejorar su experiencia. Revolucionan el desarrollo de software, la producción de contenido digital y más. Nube para la IA hace que la adopción de la IA sea fácil y eficiente. La innovación arquitectónica, el almacenamiento nativo de IA y la convergencia de datos-AI le permiten entrenar y usar la IA como nunca antes”.

10 innovaciones de Huawei Cloud orientadas a la IA

1. KooVerse: Huawei Cloud tiene 85 Zonas de Disponibilidad en 30 Regiones en más de 170 países y regiones. Esta infraestructura global en la nube que cubre computación, almacenamiento, redes y seguridad reduce la latencia a 50 ms.

2. Arquitectura QingTian Distribuida: Los modelos de fundación requieren un crecimiento de diez veces en la demanda de recursos informáticos cada 18 meses, superando con creces la Ley de Moore. Para abordar este desafío, esta arquitectura evolucionó del modelo convencional primario/secundario. Construida sobre un bus de interconexión de alta velocidad (Unified Bus), QingTian supera las limitaciones en computación, almacenamiento y redes para ofrecer una espina dorsal de computación en IA de primer nivel con computación heterogénea, de igual a igual y de malla completa.

3. Computación de IA: Hiperscala y estable, el Servicio de Nube de IA admite el entrenamiento de modelos de billones de parámetros, y los trabajos de entrenamiento pueden ejecutarse sin interrupciones en un clúster de miles de tarjetas durante 30 días, el 90% del tiempo. El tiempo de inactividad del servicio se mantiene dentro de los 10 minutos. Proporciona más de 100 conjuntos de capacidades de modelos Pangu y 100 modelos grandes de código abierto adaptados listos para usar.

4. Almacenamiento Nativo de IA: El entrenamiento de modelos necesita montañas de datos, y Huawei Cloud maneja esta demanda con un enfoque de tres frentes: el servicio de memoria EMS almacena petabytes de parámetros con 220 TB de ancho de banda ultra grande y ultra baja latencia de hasta microsegundos; el servicio de caché Turbo SFS para alto rendimiento y concurrencia de decenas de millones de IOPS permite el calentamiento de 1 mil millones de registros de datos en solo 5 horas, no 100; el Lago de Conocimiento del Servicio de Almacenamiento de Objetos (OBS) reduce en un 30% los costos de almacenamiento de datos de entrenamiento e inferencia.

5. Seguridad de Extremo a Extremo: El ciclo de vida completo cubre entornos de tiempo de ejecución de modelos, datos de entrenamiento, los propios modelos, contenido generado y aplicaciones. Esto garantiza modelos y aplicaciones robustos, seguros y conformes.

6. GaussDB: Esta base de datos de próxima generación cuenta con alta disponibilidad, seguridad, rendimiento, flexibilidad e inteligencia, así como implementación y migración simples e inteligentes. Específicamente, su arquitectura distribuida de clase empresarial garantiza alta disponibilidad gracias al RPO dual intra-ciudad cero aislamiento completo de fallas de software y hardware y tiempo de inactividad del servicio cero. Para la seguridad, está certificado CC EAL4+, el nivel más alto de la industria. Para la automatización, GaussDB mejora la migración, implementación y migración de bases de datos como la primera base de datos nativa de IA del mundo.

7. Convergencia de Datos-AI: La explosión de modelos de fundación significa que “Datos+IA” es ahora “Datos4IA e IA4Datos”. Huawei Cloud LakeFormation unifica el lago de datos de múltiples lagos o almacenes para que una copia de datos sea compartida entre múltiples motores de análisis de datos y motores de IA sin migración de datos. Tres tuberías colaborativas: DataArts, ModelArts y CodeArts, luego orquestan y programan flujos de trabajo de datos e IA. Impulsan el entrenamiento e inferencia de modelos en línea con datos en tiempo real. El motor IA4Datos hace que la gobernanza de datos sea más inteligente, desde la integración de datos, desarrollo, calidad y gestión de activos.

8. Infraestructura de Medios: En esta era de AIGC e Internet 3D, Huawei Cloud ha construido una infraestructura de medios de eficiencia, experiencia y evolución. Para la eficiencia, MetaStudio de Huawei Cloud, la tubería de producción de contenido que incluye Workspace y humanos virtuales basados en AIGC, genera contenido más rápido y mejor. Para la experiencia, Huawei Cloud Live, Low Latency Live y SparkRTC permiten interacciones más fluidas. Para la evolución, Huawei Cloud proporciona servicios AIGC y de espacio 3D con interacción de usuario en tiempo real. Todo esto se combina para impulsar el negocio y la experiencia del usuario al siguiente nivel.

9. Landing Zone: Las empresas utilizan y administran mejor los recursos en Huawei Cloud gracias a la gestión unificada de cuentas, identidad, permisos, red, cumplimiento y costos. Ahora, la multitenencia y la colaboración son perfectas entre personal, finanzas, recursos, permisos y cumplimiento de seguridad.

10. Implementación Flexible: Todas las capacidades y servicios mencionados de modelos Pangu pueden funcionar en la nube pública, nube dedicada o nube híbrida. Por ejemplo, los clientes pueden construir y ejecutar una plataforma de IA dedicada y modelos de fundación en sus centros de datos existentes utilizando Huawei Cloud Stack, una solución de nube híbrida.