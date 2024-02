Nadie duda de que el mercado de las redes sociales está cambiando y que las nuevas tendencias precisan revisar los antiguos paradigmas.

Los expertos de Smelter nos actualizan sobre el tema, anticipando lo que veremos este año.

¿El fin se la redes sociales? ¿La conversación se muda a las comunidades y la mensajería? ¿La IA acaba con los SEOs y buscadores? ¿El fin del marketing digital que conocemos?

Sí: todas esa preguntas esa en la calle pues los medios sociales perdieron el poder de marcar tendencias globales que lograron durante la pandemia.

Hay que decir que, probablemente, es natural. El mundo de la pandemia fue la excepción, no la regla.

Lo que es indiscutible es que la irrupcion de la Inteligencia Artificial (IA) en 2023, en especial su variante generativa (GenIA) está cambiando el mundo. En todos sus mercados y aspectos.

El marketing digital, en generak, y el de kaas redes sociales, en particular, no podían se la excepción. Y no lo son. Todo lo contrario.

Es por ello que Smelter, la plataforma de social listening creada especialmente para el mercado latinoamericano, ha realizado un análisis de las tres principales tendencias en marketing que veremos para este 2024.

Crecimiento de la inteligencia artificial (IA)

No importa de que sector busquemos tendencias probablemente, encontremos una o dos estrechamente relacionadas con la Inteligencia Artificial (IA).

En los últimos dos años la IA se ha convertido en un integrante más del equipo de mercadotecnia que, en algunas ocasiones, reemplaza funciones completas.

En el 2024 los equipos de marketing que utilizan IA liderarán el mercado al:

Escalar

Reducir recursos

Y costos donde lo necesiten

De hecho, el incremento de inversión en tecnología que utiliza inteligencia artificial, como el social listening y los chatbots, serán parte de las prácticas prioritarias para las marcas en este nuevo año.

De hecho, según las cifras de Smelter, todas ls tendencias del área pasan por esta.

Muestra de ello es que, en 2023, el número de usuarios de herramientas de IA:

Excedió los 250 millones

Y se espera que crezca a 314 millones (+20%) en 2024

Esto de acuerdo con los datos de statista.com. Sin embargo, no todo es tan simple, al tiempo que crece el contenido generado por la IA se incrementa también la desconfianza en él.

Según un estudio de Salesforce:

Sólo 37% de los consumidores confían en los resultados de la IA

Por lo que 81% de los encuestados está interesado en revisar y validar esos resultados

Adicionalmente, en 2023 se lanzaron nuevas herramientas para reconocer contenido generado por IA, como “Imperfect”.

Personalización continua, tendencia en ascenso

El consumidor de hoy espera campañas que empaten con sus necesidades y hábitos.

Es decir, una experiencia personalizada. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros enfrenta una interminable exposición de información que resulta, mínimo, agobiante.

En 2023 conforme las tecnologías de big data y los algoritmos de machine learning e IA evolucionaban, esta tendencia se sofisticó.

Este proceso convirtió las estrategias masivas de marketing tradicionales en algo del pasado, rumbo a una inexorable extinción.

Además, a diferencia de otras tendencias, esta ya tiene una importante maquinaria que la respalda:

El mercado del software de personalización global crecerá a US$ 1.440 millones en 2024

Esto representa un incremento anual de alrededor de 24%

Esto a pesar de que, según los datos de statisa.com, una porción significativa de consumidores apoya la creciente personalización de las actividades de mercadotecnia.

Este segmento del mercado se muestra dispuesto a compartir información con las empresas y alejarse de compañías que no ofrezcan campañas personalizadas.

No obstante, existen retos como las dificultades técnicas para crear procesos escalables o el cumplimiento de la legislación en materia de datos personales.

Tendecía de tendencias: ¿Marketing con influencers? imparable

El mercado de influencers ha cambiado la forma en la que las marcas interactúan con sus audiencias y ha tenido un impacto profundo en las estrategias de marca en la era digital.

Por ello, Smelter anticipa que esta tendencia continuará en 2024.

Eso si: estiman que, durante este año, la práctica tendrá un enfoque hacia los microinfluencers.

En ese senrudo, más de 80% de los profesionales de mercadotecnia encuestados en 2023 creen que el marketing con influencers es efectivo.

Ello se evidencia en:

El presupuesto que las marcas asignan a este canal

Y en las métricas que mejoran con esta estrategia

Destacan como los indicadores más favorecidos:

La interacción

El tráfico en redes sociales

Y las conversiones