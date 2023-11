Alexa cumple sus primeros cinco años en México 

Con una pandemia de por medio, Alexa ha superado la prueba del tiempo en el mercado mexicano.

Para celebrar esta efemérides, Amazon destaca algunos datos que acumula el asistente virtual en el país.

Deberíamos decir que parece que fue ayer. Pero, en realidad, sorprende un poco que sean solo cinco años lo que tiene Alexa en México.

Y es que, cuando la tecnología se incorpora a nuestra vida, olvidamos que no siempre estuvo allí y hasta cómo era nuestra vida cuando eso no estaba. O no estuvo.

Lo cierto es que Alexa cumple su primer lustro metida en la casa, las oficinas y las vidas de los mejicanos. Llegó para la pandemia y, por supuesto, esto ayudara a que se hiciera parte de nuestras tareas cotidianas.

Es probable, incluso, que el Covid la ayudara pues el proceso de cambio de hábitos era total y no había espacio para la resistencia.

Es tanto lo que hemos vivido juntos que ya tenemos recuerdos compartidos.

Y algunos descubrimientos profundos de la editdad nacional que forman parte de los datos que ha reconocido este pequeño acompañante virtual.

En la celebración de su quinto aniversario, veamos algunos datos de Alexa que quizá no conocías del último año.

Lo que Alexa nos ayudó a descubrir

Los mexicanos han prendido las luces con Alexa al menos 700 millones de veces, dejando ver los miles de dispositivos compatibles con el asistente de voz. La adaptación de los dispositivos de casa inteligente en México ha aumentado considerablemente, con cada vez más personas haciendo uso de luces o cerraduras inteligentes controladas por la voz. Alexa ha sido parte fundamental de este crecimiento, activando rutinas como “Alexa, buenas noches” y “Alexa, ya llegué” más de 900 millones de veces en el último año. Suena a locura, ¿verdad? Los mexicanos que están aprendiendo a cocinar sus recetas tradicionales favoritas también suelen recurrir a Alexa para que les de consejos y los guíe paso a paso. En el último año le han pedido a Alexa recetas para hacer que sus tacos, margaritas y enchiladas tengan un toque excepcional más de 80.000 veces. Y para los que prefieren algo más energizante como el café, Alexa ha sido la enciclopedia perfecta, compartiendo más de 800.000 veces datos curiosos sobre esta bebida tan popular en el país. Los mexicanos, grandes y pequeños, son amantes de la música. México es uno de los países que más música escucha en dispositivos con Alexa a nivel mundial, con más de 135 millones de horas de música escuchada mensualmente este último año. Tener fiestas es gran parte de este amor por la música, por lo que no sorprende que la canción que más le piden a Alexa cantar sea “Las mañanitas” y que el género “reguetón” sea de lo más popular entre los paisanos. Pero no todo es fiesta, en México la música romántica es bastante popular, por lo que no sorprende que Amor 95.3 sea la estación de radio más pedida. Si de televisión hablamos, los mexicanos también han demostrado una fascinación por el entretenimiento familiar. Algunas de las series que más le han pedido a Alexa en Fire TV son las series infantiles Masha y el Oso, Paw Patrol y el payaso Plim Plim. Para los más grandes, las películas en español y las películas de terror son de lo más buscado. Los mexicanos son reconocidos como una comunidad muy afectuosa, tanto que incluso le han pedido matrimonio a Alexa más de 900 mil veces y le han dicho que la aman más de 6 millones de veces en el último año. Algo que también caracteriza al mexicano es la amabilidad, por eso no sorprende que “Alexa, hola” y “Alexa, buenas noches” se encuentren en el top 10 de las frases más dichas al asistente de voz. ¿Sabías que hay skills de Alexa hechas especialmente para México? El Juego del Chavo, Cuentos Originales, Mi Heladería y Voces Increíbles se suman a las más de 4.000 skills de todo tipo disponibles para los clientes en México. ¿Ya has probado alguna de estas?