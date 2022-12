Elon Musk en Twitter o Cómo no administrar un negocio

Bueno, se puede decir una cosa sobre el estilo de gestión de Elon Musk: es diferente.

Por: Steven J. Vaughan-Nichols | Original de IDGN

Para cuando leas esto, hay una posibilidad decente de que Twitter esté muerto en el agua.

Técnicamente, hay muchas razones por las que puedo predecir con seguridad su próximo bloqueo, pero no estoy aquí para hablar sobre las llamadas a procedimientos remotos (RPC) de Twitter o sus fallas de autenticación de dos factores por SMS.

No, incluso peor que las minas terrestres técnicas que se avecinan para Twitter son los errores de gestión del multimillonario Elon Musk.

Lo sé, algunos de ustedes están diciendo: “¡Musk es un genio! ¡Simplemente no lo entienden!”. En realidad, lo hago.

Elon Musk es brillante… en algunas cosas. Tiene una gran visión de ingeniería. Tiene pasión.

Por eso es, en gran parte, responsable de la comercialización del espacio con SpaceX y del renacimiento del auto eléctrico con Tesla.

Pero, y este es un gran pero, el hecho de que seas bueno en una cosa no significa que seas competente en otras cosas.

Soy un escritor bastante bueno, pero solo un tonto me contrataría para escribir un aria de ópera o, incluso, para hacer una carpintería simple. Sé cuáles son mis límites. Musk no.

Después de meses de pelear con la administración de Twitter, Musk finalmente terminó pagando de más por la potencia de las redes sociales. Entonces, ¿qué es lo primero que hace? Intenta ahorrar dinero despidiendo a la mitad del personal.

Después de meses de incertidumbre, la moral del personal de Twitter ya estaba por los suelos. Incluso si has conservado tu trabajo, vas a trabajar sintiéndote como una mierda.

Además, ¿a quién le reportas ahora? ¿Cuál es tu trabajo hoy? Seguro que no puede ser lo mismo que el día anterior.

¡Pero espera! Hay más recortes de empleo. Y, ¡ups! accidentalmente despidió a algunas personas esenciales. ¡Tengo que volver a contratarlos!

Claro, Musk ha hecho esta gestión por histeria y miedo antes. ¿Sabes qué, sin embargo? Los servicios de software no son carros ni cohetes. Nadie en Twitter irá a Marte ni revolucionará la forma en que viajamos.

No hay una visión primordial. No existe una startup con opciones sobre acciones doradas. Solo hay una red social existente y no rentable.

E, incluso cuando los despidos tecnológicos son noticia, la realidad subyacente es que la tasa de desempleo tecnológico es un mísero 2,3%.

Otro mejor trabajo está justo al final de la 101 para muchos de los empleados restantes de Twitter.

Además, dedicar más horas al desarrollo de software no funciona. Lo sabemos desde que Fred Brooks publicó “The Mythical Man-Month” en 1975.

Entonces, ¿alguien puede sorprenderse de que los empleados de Twitter renuncien? Con cada trabajador que renuncia, otro poco de experiencia técnica sale por la puerta.

Muchos de los mejores y más brillantes ya se han ido. Como Will Norris, ex-líder de código abierto de Twitter me dijo:

“Prácticamente todas las personas clave que trabajaban en código abierto en Twitter se fueron. Todos los ingenieros con los que trabajé en código abierto se fueron”.

Twitter, por cierto, funciona con software de código abierto.

¿Esos desarrolladores que Musk mostró trabajando a la 1:30 de la mañana? Eso fue solo un estúpido truco publicitario.

A los programadores que conozco no les gustan las reuniones sin sentido en el mejor de los casos. Pero haces lo que debes para preservar tu trabajo si no tienes otra opción.

Simplemente no espere que salga ningún código ejecutable.

Dejando eso de lado, Twitter aún necesita ganar dinero, por lo que además de eliminar personal vital y hacer que el resto de ellos se sientan miserables, el Twitter de Elon Musk también se niega a pagar sus cuentas.

Y como parte de su libro de jugadas habitual, Elon también está amenazando a los empleados y sus deudores con la bancarrota.

Siempre he encontrado qué funciona bien con amigos, socios y empleados. Por supuesto, él siempre podría, no sé, aumentar los ingresos.

Históricamente, Twitter ha hecho eso con la publicidad. ¿Entonces, qué hace? Enajena a los anunciantes. Musk hace la afirmación idiota de que los anunciantes están en contra de la libertad de expresión.

No, simplemente no quieren que se les asocie con el racismo, Donald Trump y obscenidades. ¡Imagina eso!

El primer intento de Elon Musk de hacer que Twitter sea rentable por otros medios fue un cambio de marca de Twitter Blue que le dio a cualquier usuario que pagara US$ 8 por mes el nombre que quisiera.

No mucho después, una cuenta falsa de Eli Lily “anunció” que “la insulina ahora es gratis”.

Unos miles de millones de dólares de pérdida de capitalización de mercado más tarde, Musk realizó este cambio, mientras que Eli Lily retiró su publicidad.

No espero que vuelva nunca.

¿Tú lo harías?

Y cómo podemos olvidar el tuit más popular de Musk hasta la fecha: una imagen de una mujer mostrando su trasero desnudo (cubierto por un logo de Twitter) a Jesús, quien está etiquetado como “Trump”.

Con clase, ¿eh? ¿Es este el servicio que quieres que represente tu marca? Seguro que no.

Musk está hundiendo el negocio de Twitter. Diablos, tal vez quiera obligarlo a la bancarrota.

Para citar a F. Scott Fitzgerald:

“Déjame hablarte de los muy ricos. Son diferentes a ti y a mí… Piensan, en el fondo de sus corazones, que son mejores que nosotros… Incluso cuando entran profundamente en nuestro mundo o se hunden debajo de nosotros, todavía piensan que son mejores que nosotros. Son diferentes”.

No mejor, diferentes.