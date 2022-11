Cisco presenta nuevas herramientas de autenticación 

Las innovaciones de Cisco en materia de ciberseguridad permiten mejoras en las autenticaciones mensuales de múltiples factores (MFA).

No hay esfuerzos pequeños por mantener la ciberseguridad de los datos en tiempos en que resultan casi que invaluables.

Es por eso que las empresas alcanzarán un del sector – sin importar su tamaño – compiten por la innovacion: brindar las más simples y eficientes soluciones al mercado.

En esta línea, Cisco anunció nuevas capacidades en su portafolio para que los equipos puedan ser más productivos y estén más protegidos en cualquier lugar desd el que trabajen.

La plataforma Cisco Security Cloud está concebida para ello y resguardará la integridad de todo el ecosistema de IT de una empresa.

El diseño de esta plataforma permitirá la protección integral de:

Los usuarios

Los dispositivos

Y las aplicaciones

Tanto en las nubes públicas

Como en los centros de datos privados

Todo ello sin que la nube pública quede bloqueada.

Buena parte de estas innovaciones responden a los resultados del informe de Cisco 2022 Duo Trusted Access Report.

Dicha investigación anual está basada en:

Unas 1.100 millones de autenticaciones mensuales a nivel mundial

Lo que supone un aumento del 38% con respecto al año anterior

En más de 49 millones de dispositivos

Y 490.000 aplicaciones únicas

Autenticar es proteger

Jeetu Patel, Vicepresidente Ejecutivo y Director General de Seguridad y Colaboración de Cisco destacó que la ciberseguridad ya no so lo no es opción sino que es fundamental para todas las iniciativas importantes que pueda tener una organización.

“Los partners pueden vender productos clave y luego expandirse a través de la cartera de Cisco Secure para aumentar la rentabilidad, mientras permiten a los clientes alcanzar de forma segura sus objetivos de transformación digital”, explicó.

En este sentido, la autenticación sin contraseña de Duo ya está disponible para todos los clientes, lo cual permite proteger las aplicaciones de inicio de sesión único (SSO).

Los usuarios pueden iniciar sesión sin ninguna contraseña aprovechando la biometría (Windows Hello y Mac touch ID) y las claves de seguridad.

Cisco también está añadiendo la aplicación Duo Mobile como una nueva opción para la autenticación sin contraseña. Esto simplificará la implementación y reducirá el costo total de propiedad para los clientes, además de satisfacer mejor las necesidades de todos los usuarios finales.

Zero Trust

Cabe destacar que, aunque se ha estancado recientemente el uso de la biometría, entre los clientes de Duo estaba habilitada en el 81% de los dispositivos móviles.

Por su parte, Dave Lewis, CISO de Asesoría Global en Cisco destacó que la autenticación sin contraseña reduce el riesgo de ataques de phishing y su capacidad para utilizar contraseñas robadas o, como hemos visto más recientemente, la fatiga de MFA (autenticaciones mensuales de múltiples factores, por sus siglas en inglés).

“A medida que los ciberataques continúan acercándose a los usuarios finales, existe una gran oportunidad para adoptar métodos de autenticación de poco roce que garanticen que solo los usuarios y dispositivos de confianza accedan a las aplicaciones y recursos corporativos”, concluyó.