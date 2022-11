Nove tendências emergentes para o CFO do futuro

Em um mundo em rápida mudança, o CFO estratégico tem um papel mais central do que nunca.

Quando os CFOs foram questionados sobre onde terão um papel crítico nos próximos cinco anos, as principais respostas foram na transformação do modelo de negócios com recursos tecnológicos (44%), na alocação de capital para a transformação digital (40%) e no desenvolvimento de novos produtos e serviços (37%).

O sucesso é fundamental. A diferença nos resultados financeiros entre as empresas com melhor performance e as outras é impressionante. De acordo com a McKinsey, entre dezembro de 2018 e maio de 2020, o lucro econômico anual implícito no mercado do quintil superior das empresas cresceu US$ 335 bilhões. As empresas no quintil inferior perderam US$ 303 bilhões. A empresa conclui que a crescente lacuna se deve à aceleração das tendências anteriores à crise.

Além disso, as empresas com melhor performance buscam grandes movimentos estratégicos em todas as fases do ciclo de negócios. Os CFOs devem encontrar maneiras de impulsionar a estratégia da empresa e reinventar o futuro, em vez de simplesmente relatar o passado. Isso exigirá uma nova mentalidade e tecnologias inovadoras.

Neste e-book, são identificadas nove tendências que influenciam o financiamento ou exigem a ação e a perspectiva do CFO estratégico.