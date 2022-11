Cinco ingredientes para inflamar o serviço Always-On

Na última década, a excelência em serviço tornou-se um diferencial competitivo para as marcas.

Em tempos de crise, no entanto, manter um serviço de alta qualidade à medida que o número de solicitações aumenta é mais desafiador.

Os clientes esperam que as organizações ofereçam um serviço excepcional 24/7, independentemente do que esteja acontecendo dentro ou fora da sua organização. As empresas que respondem bem a novos desafios se diferenciarão no curto e no longo prazo. Para fazer isso, elas precisam da tecnologia certa.

Muitas organizações de serviço podem ser tentadas a procurar soluções pontuais para problemas específicos. Aqueles que optam por soluções integradas descobrirão uma vantagem única resultante da síntese de vários elementos vitais.

Este e-book explora cada um dos cinco elementos que são fundamentais para desbloquear o potencial de sucesso dos clientes e serviços de campo de cada empresa.