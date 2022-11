IBM Institute for Business Value expone las inversiones y tendencias que serán clave para las empresas y marcarán el camino para el crecimiento y la innovación en Latinoamérica.

No es la primera vez que IBM Institute for Business Value plantea las 5 tendencias que marcarán el devenir de los negocios. Sin embargo, la efervescencia tecnológica que actualmente experimentan las organizaciones replantea la forma en que los líderes ven el futuro. En ese contexto, IBM dio a conocer las 5 tendencias que las empresas de América Latina deben adoptar para lograr una ventaja competitiva y un éxito a largo plazo.

Para Tonny Martins, IBM LA Technology General Manager, a medida que asumen riesgos, las empresas colocan el talento en el centro de su estrategia y practican la innovación abierta y así logran seguir siendo relevantes en un mercado altamente competitivo y desafiante. “Las decisiones e inversiones que los líderes tomen hoy definirán las oportunidades del mañana. Cuando se logra articular la tecnología, el talento y el ecosistema, el resultado es un progreso para las organizaciones, sus clientes y para la sociedad”, comenta.

El informe 5 tendencias para 2022 y más allá del IBM Institute for Business Value revela cómo está cambiando la demanda de los consumidores, empleados e inversores, además de las apuestas y preferencias de las empresas de alto rendimiento. Sobre las principales conclusiones de este reporte conversamos con Salvador Alvarez Patuel, líder de IBM Consulting para América Latina.

5 tendencias que han llegado para quedarse

Tecnologías de vanguardia

Arriésgate o quédate en su zona de confort. En lugar de desarrollar medidas innovadoras aisladas, los líderes deben centrarse en implementar sistemas integrados que revolucionarán los modelos de negocios. En este contexto, tomar riesgos genera buenos resultados para la adopción de nuevas tecnologías. Las empresas con una cultura de tolerancia al error han logrado un aumento del 10% en los ingresos. Además, quienes invirtieron en ecosistemas e innovación abierta obtuvieron un incremento del beneficio en 40% promedio, según IDC.

Talento

Cuide a los suyos o se irán sin mirar atrás. En los 5 primeros meses de este año hubo casi 3 millones de renuncias voluntarias en Brasil[1]. A escala global, los datos de IBV señalan que más de la mitad (56%)[2] de los profesionales que cambiaron de compañía en 2021 citaron la demanda de una mayor flexibilidad como razón principal, mientras que casi un tercio afirmó querer trabajar para una empresa más alineada con sus valores.

Las organizaciones deben hacer una reevaluación de sus modelos de negocios y aplicar los cambios necesarios para ser más atractivos, lo que implica poner a las personas en primer lugar, priorizar su bienestar financiero, mental y físico, ofrecer flexibilidad y fomentar la autenticidad. Las empresas que no satisfacen las necesidades de sus empleados pueden sucumbir a la guerra por el talento y quedarse con posiciones sin cubrir. El impacto económico en América Latina a finales de 2022 podría ascender a USD 35 billones de dólares debido a la brecha de habilidades técnicas y digitales en todos los sectores de industria[3].

Sostenibilidad

La credibilidad empresarial en juego. Los CEOs afirman que la sostenibilidad es una de sus principales prioridades para los próximos 2-3 años y el 54% de los consumidores dicen estar dispuestos a pagar precios más altos por productos sostenibles en el plano medioambiental.

Poco menos de la mitad de los consumidores dicen que confían en las declaraciones que hacen las empresas sobre la sostenibilidad, y más de las tres cuartas partes de este grupo hacen sus propias investigaciones antes de tomar una decisión de compra. Eso significa que las compañías deben proporcionar información transparente y detallada acerca de sus iniciativas si quieren conectarse con estos consumidores impulsados por propósitos.

Ecosistema

Es el momento de cruzar nuevas fronteras y aliarse, incluso con la competencia. La mirada sobre el ecosistema creció exponencialmente en los últimos años. Más que nunca, la innovación abierta impulsa la colaboración y la co-creación para satisfacer las nuevas necesidades de los consumidores, cada vez más exigentes y demandantes.

Valorar la inteligencia colectiva y romper las fronteras de la propia organización son clave para lograr ese objetivo, lo que les permitirá dar respuesta a los desafíos que deben enfrentar hoy en un contexto de rápido cambio y disrupción. La colaboración con los socios de los ecosistemas, incluida la competencia, será necesaria a medida que las empresas avancen en sus transformaciones.

Ciberseguridad

Las organizaciones sin seguridad son como un castillo de naipes. Si bien las tecnologías basadas en la nube, las plataformas y los ecosistemas mejoran la agilidad y la capacidad de innovar, si no están bien administradas pueden exponer nuestra seguridad: El 70% de las organizaciones tienen dificultad para proteger los datos entre múltiples nubes y entornos locales. Para la era digital, la clave será combinar las estrategias y las tecnologías adecuadas, así como un enfoque de Confianza Cero, para lograr mejores resultados empresariales, así como detectar y contener más rápido los incidentes de seguridad para proteger sus activos, a sus clientes y su reputación.

Estas 5 tendencias han llegado para quedarse. La transformación y la disrupción son procesos continuos. Las empresas deben arriesgarse, aprender de sus faltas y encontrar las combinaciones de tecnologías, estrategias y personas que puedan ayudarles a avanzar. Las inversiones de hoy pueden significar oportunidades para enfrentar el futuro y, sin duda, estar mejor posicionados para aprovechar todos los cambios positivos que trae la transformación digital.

[1] Datos no publicados de una encuesta global de IBV con la participación de 9.473 empleados de empresas entre agosto y septiembre de 2021.

[2] Investigación publicada por la Dirección de Estudios Económicos de la Federación de Industrias de Río de Janeiro (Firjan)

[3] IDC Worldwide Technology Employment Impact Guide.