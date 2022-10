Green TI o cuando la nube también se hace verde

¿Cree que la actual tendencia del ahorro energético es algo pasajero? La Green TI parece indicar que debe revisar esa convicción.

Si usted es de los que realmente se siente bien reciclando papel o usando los recursos digitales para salvar los bosques, probablemente, también le atormenta el que la tecnología de datos contribuya al calentamiento global.

¿Y si le dijera que se está avanzando en la tecnología que hará que trabajar en la nube sea una nueva forma de ahorro energético? ¿Se sentiría mejor?

No es ciencia ficción. De hecho, tiene nombre: Green TI. Es justo esta tecnología la que le permitirá estar conectado sin cargo de conciencia al saber que, no importa la plataforma de nube que este detrás de la operación digital que esté realizando, esa nube ya no es blanca. Lo cual es bueno.

La tecnología sostenible, verde o Green TI continúa avanzando a pasos agigantados hasta llegar hoy al Cloud Computing como nuevo eje de transformación hacia la sustentabilidad.

Se preguntas ¿cómo esto es posible? Pues, ahora es posible debido a la forma en la que las compañías y corporaciones gestionan sus infraestructuras tecnológicas:

Al utilizar menos infraestructura se reducen las emisiones de CO2

Y se genera menor cantidad de residuos electrónicos

Ventajas desde el servidor hasta sus manos

Por supuesto, los beneficios de la nube se han hecho bastante conocidos, especialmente durante el confinamiento durante la pandemia de Covid-19:

Ahorro de costos

E inversión en sistemas informáticos

Mayor capacidad de almacenamiento

Gran flexibilidad de los recursos

Mejores sistemas tanto de seguridad

Como de recuperación de datos

Y óptima organización del capital humano

Además, podemos contar entre las razones empresariales para su adopción la resolución de un importante número de procesos esenciales en las organizaciones:

Desde permitir alojar grandes cantidades de datos informáticos

Brindar mayor seguridad de la información

Flexibilizar el trabajo remoto

Aumentar los niveles de producción

Hasta impulsar la agilidad y rapidez en los procesos

Esto sin contar que las actualizaciones y mantenimiento de software, en la mayoría de los casos, se realizan de manera automática a través del servicio Cloud que se haya contratado.

Todo lobateriorremente mencionado significa, entre otras cosas un ahorro a largo plazo frente a las constantes transformaciones y que resulta una diferencia crucial en tiempos de inflación y volatilidad.

La nube: principal Green TI

Bien. Todo esto ya es sabido pero ¿cómo puede ayudar al medio ambiente?

María Eugenia Lasta, VP de Servicios Profesionales de BGH Tech Partner explica la nube es una de las tecnologías de almacenamiento de datos ilimitados que ha revolucionado el mundo digital y, a su vez, se ha convertido en una de las Green IT más sostenible.

“El cloud computing logra reducir la emisión de CO2 al contar con proveedores de infraestructura eficiente que aportan un uso eficaz y racional de los equipos tecnológicos, colaborando de esta manera con el cuidado ambiental”, aseguró.

Para la ejeecutiva, la computación de nube está sumando un considerable aporte al ecosistema de forma más enfática en el ámbito del ahorro energético lo cual, aunque parezca algo minúsculo frente a los grandes cambios climáticos, es un gran paso hacia una tecnología sustentable.

“Al lograr minimizar el uso de servidores al centralizar y gestionar los datos en un solo lugar, esta tecnología cumple con uno de los objetivos más importantes de la Green TI o tecnología sostenible. Los miedos de migrar a la nube no son razones para dudar en comparación con los beneficios que esto representa”, concluyó.