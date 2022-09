¿Estamos listos para las criptomonedas de nueva generación?

Las criptomonedas de nueva generación son fundamentalmente aquellas que se respaldan en activos y que han sido diseñadas para evitar la volatilidad.

Las criptomonedas tienen poco más de una década de historia pero durante este breve período ya han sufrido espectaculares altibajos. Bitcoin, la más conocida de ellas, surgió en 2009 y se fue consolidando paulatinamente hasta alcanzar cotizaciones récord a finales de 2021. Sin embargo, desde entonces también ha protagonizado descensos cada vez más pronunciados, lo que ha llevado a muchos expertos a poner el foco en su extrema volatilidad.

Después del “criptoinvierno”, la idea de regular (total o parcialmente) las criptomonedas o de hablar de “respaldo” ha ido creciendo. Simultáneamente, se vienen multiplicando los proyectos de criptomonedas que se respaldan en activos de toda clase, incluyendo materias primas. Los casos de las criptomonedas Agrotoken (Argentina), Avocado Coin (México) y Kmushicoin (Colombia) son elocuentes al respecto.

El caso de Unicoin

Las criptomonedas de nueva generación son fundamentalmente aquellas que se respaldan en activos y que han sido diseñadas para evitar la volatilidad. Entre ellas, se destaca particularmente Unicoin que ha sido diseñada para respaldarse en las compañías de alto crecimiento que se presentan en Unicorn Hunters.

Estas empresas con potencial de “unicornio” se caracterizan por innovar en sectores relacionados con la biotecnología, el fitness, la telemedicina y las energías renovables, entre otros. En la web de Unicoin se puede conocer a cada una de las compañías y también visualizar un cuadro comparativo con las principales diferencias entre Unicoin y Bitcoin. Debido al interés despertado por la criptomoneda, la serie ha lanzado un episodio especial de Unicoin en el que se abordan de forma minuciosa las cualidades de esta nueva divisa digital.

Unicorn Hunters, una serie de negocios “icónica”

Estrenada en 2021, Unicorn Hunters es una serie del género “enrichtainment” que combina el entretenimiento con la creación de riqueza. Una de sus características más innovadoras es que los espectadores son potenciales inversores de las compañías que aparecen en el show.

El jurado del programa tiene un papel fundamental ya que analiza el potencial de cada una de las compañías evaluando aspectos como innovación tecnológica, posibilidad de escalamiento, tamaño del mercado, metas financieras, capitalización obtenida hasta la fecha, etc.

Además de Konanykhin, el Círculo del Dinero de Unicorn Hunters está conformado por Rosie Ríos, ex tesorera de los Estados Unidos, Steve Wozniak, cofundador de Apple junto al célebre Steve Jobs, Moe Vela, ex asesor principal de la Casa Blanca, Chris Diamantopoulos, emprendedor social y actor en la serie de HBO Silicon Valley, Lance Bass, artista e inversionista, Silvina Moschini, emprendedora, cofundadora y presidente de Unicoin y Cris Carter, leyenda de la NFL, miembro del Hall of Fame y reconocido inversor.

En este contexto y luego de la volatilidad experimentada por las criptomonedas más populares (Bitcoin, Ethereum, Dodgecoin, etc) durante el llamado “criptoinvierno” la alternativa de invertir en divisas digitales vinculadas a activos parece consolidarse a través de distintos modelos de negocios que buscan evitar la extrema inestabilidad.