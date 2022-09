Un estudio de Infobip reveló que la era de los Millennials y Centennials ya ha llegado: serán los mayores compradores en el 2025.

Una de las razones fundamentales por las que las empresas deben mantener sa diversas en todos los sentidos es que no se puede atender a mercados y consumidores que no sabemos que existen.

Y es que el que los ignoremos o desconozcamos no significa que no estén allí y que no puedan ser importantes.

Así que si su platilla nbo tiene suficientes Millennials y Centennials a la estas alturas, prepárese para perder dînero a partir del 2025, fecha en que serán amos y señores del mercado en el que todos queremos estar: el de los artículos de lujo.

Así lo señala el más reciente estudio de Infobip, empresa de comunicaciones omnicanal en la nube en el cual se destaca que ya la influencia de ambos grupos se siente desde hace algun tiempo por sus interacciones digitales.

Esto no debería sorprender a nadie pues Millennials y Centennials dominan en redes sociales las cuales son la caja de resonancia de las empresas para conectar con el mercado desde hace ya más de una década.

Fidelidad y constancia… cambiantes

En este punto es bueno recordar que nos gusta el mercado de los artículos de lkukoba todas las empresas no sólo por su velocidad y sofisicacion. El tamaño también importa.

Bain & Company estima que el mercado de artículos personales de lujo podría alcanzar entre:

360.000 y 380.000 millones de euros para 2025

Con un crecimiento sostenido del 6-8% anual

Este último factor es muy importante pues es una estabilidad que, pese a sus volúmenes, no tiene necesariamente el mercado de consumo masivo.

En detalle, el estudio realizado por Infobip realiza interesantes hallazgos sobre el mercado de lujo y como lo están impactado los Millennials y Centennials:

70% de las compras de lujo actuales son influenciadas de algún modo por interacciones digitales

Se espera que los Millennials junto a la Generación Z constituyan el 70 % de este mercado en los próximos años

WhatsApp es la plataforma de mensajería preferida para todos los perfiles demográficos, con un aumento del 60%

79% de los usuarios de teléfonos inteligentes han realizado una compra en línea en su dispositivo móvil en los últimos seis meses

En los zapatos de Millennials y Centennials

Este último dato de n las compras digitales y telefónicas es una muestra de los cambios que ya están ocurriendo en el mercado.

Tanto Infobip como Bain & Company señalan que, las experiencias exclusivas de ventas VIP realizadas en tiendas físicas es de decir, las que alguna vez fueron el principal escenario para el comercio minorista de lujo, vienen perdiendo terreno.

Esto se atribuye al salto de la industria en torno a los canales digitales. Todo ello ha llevado a que el retail de lujo experimente un gran cambio demográfico en la última década.

Algunos hallazgos destacables son:

Las marcas de lujo que antes eran estrictamente reservadas para multimillonarios están ampliando su mercado

Las mismas han logrado volverse aspiracionales y accesibles a un público más amplio

Incluso si éste es aún un tanto selecto

Cabe recordar en este punto que el mercado más amplio del lujo abarca bienes materiales como:

Accesorios

Indumentaria

Productos de belleza

Perfumes

Calzado

Joyas

Relojes

Y piezas de cuero

Experiencias enriquecidas

Pero no sólo de objetos vive el lujo: las experiencias tambor en forman parte de este segmento e incluyen:

Viajes

Hoteleria

Diseños

La buena comida

Y, por supuesto, el vino

No obstante, es necesario comprender que este nuevo contexto demanda:

Interacciones digitales rápidas y sencillas

Compras efectuadas en tiempo récord

Y marcas que se destaquen por los valores que representan a Millennials y Centennials, con sus particularidades generacionales

Una de ellas, bastante importante por cierto, es que el 72% de los consumidores de estos grupos demográficos esperan que los agentes sepan, de entrada, “quiénes son” al contactarlos.

La hiperpersonalización conlleva analizar todos los datos y la información con la que se cuenta y ofrecer en tiempo real, a cada usuario, justo lo que está buscando.

A medida que la industria evoluciona más allá del comercio electrónico tradicional, será necesario ofrecer experiencias verdaderamente sorprendentes y únicas.

Si desea revisar el estudio en detalle, aquí puede descargar el eBook