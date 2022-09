Inflación, filtraciones y costos: tips de IBM 

las organizaciones estudiadas están en las primeras etapas o no han empezado a aplicar prácticas de seguridad para proteger sus entornos de nube.

Las empresas que adoptaron la nube híbrida notaron costos menores (US$ 3.8 millones en promedio) en comparación con aquellas con un modelo de nube exclusivamente pública (US$ 5.02 millones) o privada (US$ 4.24 millones).