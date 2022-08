Los CIOs adoptan cada vez más el liderazgo de servicio como enfoque. Nada es perfecto. Aquí lo que Debe hacer y lo que No Debe intentar.

Por Stacy Collett | Original de IDGN

El liderazgo de servicio ha surgido como un método de gestión popular que reemplaza el estilo de liderazgo de comando y control con uno basado en la empatía y empoderamiento.

El enfoque de gestión prioriza el crecimiento, el bienestar y el empoderamiento de los empleados.

Su objetivo es fomentar un entorno inclusivo que permita a todos en la organización prosperar como su auténtico yo.

Mientras que el liderazgo tradicional se enfoca en el éxito de la empresa u organización, el liderazgo de servicio pone a los empleados en primer lugar para que laa organización crezca a través de su compromiso y participación.

Cuando se implementa correctamente, el liderazgo de servicio puede ayudar a fomentar:

La confianza

La responsabilidad

El crecimiento

Y la inclusión en el lugar de trabajo.

¿Suena desafiante? Es porque lo es.

Pros y Contras del liderazgo de servicio

El liderazgo de servicio a veces tiene mala reputación porque las partes interesadas piensan que la empatía y el empoderamiento se obtienen a expensas de la ejecución y los resultados.

Los líderes de servicio admiten que a veces las demandas de empatía y productividad están en desacuerdo cuando la presión para producir es alta. Los esfuerzos también pueden resultar contraproducentes si los empleados no están dedicados a la misión principal del equipo.

Pero la recompensa puede valer la pena el esfuerzo.

La práctica del liderazgo de servicio no solo promueve la satisfacción de los empleados, sino que también ayuda a las organizaciones a retener a los empleados cuando no pueden competir con salarios más altos.

Los líderes de TI y los profesionales de recursos humanos ofrecen algunas cosas que se deben y no se deben hacer en el liderazgo de servicio.

Estos consejos lo ayudarán a equilibrar la responsabilidad y la dirección de arriba hacia abajo con el empoderamiento de abajo hacia arriba.

LO QUE DEBE: Asegurarse de que los empleados entiendan y firmen la misión

Antes de que los empleados puedan empoderarse, primero deben comprender y aceptar la misión del equipo y su función en ella, apunta David Dotlich, presidente y socio senior de clientes de Korn Ferry.

Una vez que se acuerda la misión, los gerentes deben preguntar a los empleados: “¿Cómo puedo ayudarlos a lograr esa misión?”

Dotlich señala que un verdadero lider de servicio también debería preguntarse: “¿Cómo sirvo a sus aspiraciones en su carrera”, en lugar de ¿”Cómo lo encajo en nuestra empresa”?

Lo que NO DEBE Hacer: Hablar más y Escuchar menos

Para David Reis, CIO del Sistema de Salud de la Universidad de Miami, el liderazgo de servicio se trata de escuchar más y hablar menos.

Reis tiene reuniones mensuales de 8 a.m. Charlas de café para los 300 empleados de TI para averiguar qué necesitan los empleados, ya sea capacitación, herramientas o eliminación de obstáculos.

Ningún tema está fuera de los límites. Cuando Reis puede ayudar a reducir la fricción para que su equipo pueda hacer el trabajo, genera confianza y los empleados son más felices, dice.

Lo que DEBE: De instrucciones a los empleados y luego quítese del camino

Tom Kuczynski, vicepresidente de TI de la Autoridad de Agua y Alcantarillado del Distrito de Columbia señala que:

“Contratamos a personas muy brillantes para hacer un trabajo. Debemos dejarlos hacer ese trabajo”.

Kuczynski ha practicado el liderazgo de servicio durante 32 años sin ponerle nunca una etiqueta.

“Le damos una dirección [al personal de TI], les señalamos esa dirección y nos quutamos para que tengan el mayor éxito posible. Necesito estar informado, pero no necesito estar involucrado. No quiero que nada me sorprenda. Quiero estar disponible cuando necesite ayuda”, dice.

Lo que Debe Hacer: Responsabilizar a las personas

Lisa Davis ha ejercido el liderazgo de servicio de California durante 20 años en puestos gubernamentales, tecnológicos y, ahora, en atención médica como CIO de Blue Shield of Healthcare.

“Soy directa y honesta al responsabilizar a las personas. Por supuesto que tiene que ver con la entrega del mensaje”, señaló.

Asegúrese de que las personas entiendan las expectativas y hágales responsables de entregar esos resultados, agrega.

“La forma en que interactúas con las personas obtendrá los resultados”.

Lo que NO Debe: Volverse escaso

Incluso cuando los empleados son muy capaces, aún necesitan asesoramiento y asistencia ocasionales.

Para Davis, estar disponible y accesible con los empleados es clave.

“No necesitas esperar para tener un encuentro semanal uno a uno conmigo. Si tienes algo en mente o necesitas ayuda, solo envíame un mensaje de texto”, señala.

Lo que NO Debe: Sentir que está cediendo el control

El liderazgo de servicio y el ser un líder servidor no significa ceder el control o “dejar que la gente haga lo que quiera”, aclara Dotlich.

“No creo que signifique que hagas lo que [los empleados] te pidan, que es como normalmente pensamos en los ‘sirvientes’. Pero es realmente útil para el desempeño, las metas, los logros y las aspiraciones de las personas. De esa manera estás sirviendo a quienes quieren ser o lo que quieren lograr”.

DEBE: No solo predique la empatía, practíquela

Reis recuerda que, durante los períodos de alta presión:

“A veces nosotros, como líderes, queremos seguir avanzando. Pero eso es exactamente lo que no se debe hacer. A veces es mejor tomarse un minuto, replantearse y luego volver a participar”, dice Reis.

Los líderes también pueden mostrar empatía con la retroalimentación, señala.

“Sería fácil escuchar la lista de quejas y ponerse a la defensiva. Pero la empatía está en comprender que los temas que se plantean son parte del deseo sincero de los compañeros de mejorar las cosas. Estás empatizando con esa frustración y realmente escuchando eso”, dice.

DEBE: No solo predique la empatía, practíquela

Reis recuerda que, durante los períodos de alta presión:

“A veces nosotros, como líderes, queremos seguir avanzando. Pero eso es exactamente lo que no se debe hacer. A veces es mejor tomarse un minuto, replantearse y luego volver a participar”, dice Reis.

Los líderes también pueden mostrar empatía con la retroalimentación, señala.

“Sería fácil escuchar la lista de quejas y ponerse a la defensiva. Pero la empatía está en comprender que los temas que se plantean son parte del deseo sincero de los compañeros de mejorar las cosas. Estás empatizando con esa frustración y realmente escuchando eso”, dice.

Lo que DEBE Hacer: Definir el liderazgo de servicio para su propia organización

Para Dotlich es importante que cada organización defina el liderazgo de servicio de una manera tal:

Que funcione en su propio sistema

Que la gente entienda

Y que no sea engañoso

“No es solo una palabra de moda, sino una filosofía de cómo creamos un entorno”.

Los líderes de TI que siguen un enfoque de liderazgo de servicio esperan que estos comportamientos se extiendan por toda la organización para que haya mayor transparencia, confianza, colaboración y apoyo mutuo.

“Será un lugar más feliz. Y no porque el trabajo sea más fácil o haya menos trabajo. Habrá más significado y contexto en el trabajo. La conexión con el propósito será fuerte y clara”, dice Reis.