Durante la pandemia, como ningún otro sector de la economía, el sector del retail supo dar muestras de su capacidad de adaptabilidad y resiliencia. Desde la creación de puntos de entrega en los estacionamientos de las tiendas, pasando por el auge del take away en restaurantes, hasta la expansión en el uso de apps para la reserva de servicios, los medios de pago contact less y las e-wallets. Las experiencias digitales fueron estableciéndose en la relación de los establecimientos comerciales con sus clientes.

La estadística bandera de este paso por el confinamiento fue la escalada en las transacciones del comercio electrónico, que desde 2020, viene creciendo a doble dígito en la región. La previsión es que la actividad siga expandiéndose a un ritmo de 20% hasta 2025, según Statista. Alcanzará un valor de 160 mil millones de dólares contra los 85 mil millones de dólares reportados en 2021. Un auge del 100% en tan sólo cuatro años.

Por su puesto que, dentro de esta dinámica de ventas en línea, las prioridades de inversión de los grandes jugadores del retail más que centradas en más IT, a las que ya se dedicaron inversiones durante la pandemia, hoy se centran en el despliegue de infraestructura logística para superar el alcance geográfico y ganar nuevos mercados, al tiempo que ya comienzan a capitalizar el análisis de los datos de los consumidores para impulsar nuevos productos y servicios complementarios a la experiencia de compra: medios de pago, crédito al consumo, entre otros.

Pero este momento no es transversal a todo el ecosistema del retail en América Latina, donde coexisten una mayoría de negocios en la etapa 2.0, o 3.0 de su transformación digital. Operaciones que se ven obligadas a dar un salto cuántico en la gestión de sus operaciones, y en la experiencia digital que aportan a sus clientes, porque de lo contrario, perecerán.

La clave está en el Edge

La transición del cómputo desde los grandes centros de datos hasta el borde de los ecosistemas de TI, el Edge Computing, es la clave para la transformación del retail. Y no es un proceso desconocido porque este sector comercial lleva un trecho andado en la gestión de soluciones para el control de inventarios en tiempo real, y la gestión financiera.

El gran desafío de hoy es llevar toda la inteligencia alcanzada en los canales digitales, desde los centros de datos, a la experiencia física de los consumidores. Según estadísticas de 451 Research, una parte de S&P Global Market Intelligence, y encargado por Dell, 77% de los minoristas espera aumentar considerablemente sus implementaciones de Borde en los próximos dos años.

Sin embargo, sin un enfoque integral, el uso de nuevas tecnologías en regiones y ubicaciones distantes supone para las operaciones minoristas el riesgo de llegar a soluciones complejas y aisladas en silos, que terminarían por incrementar el costo de administración de TI.

Según estimaciones de Gartner, 75% del cómputo de datos se ejecutará fuera de los centros de datos en tan solo tres años. Tenemos que estar preparados.

Simplificar el borde del retail para mejorar las experiencias del cliente en las tiendas, es el objetivo de Dell Technologies tras el lanzamiento de soluciones adaptadas a los requerimientos específicos de este sector en América Latina. Comentamos las que ya están disponibles para todos nuestros mercados:

Con Dell Validate Design for Retail Edge simplificamos y consolidamos las aplicaciones y la infraestructura de borde del retail en una única pila de infraestructura que garantiza procesos eficientes de implementación, gestión y soporte. Sobre todo, mucha visibilidad gracias a la integración con VMware Edge Compute Stack, la solución que facilita a los retailers una visual única para la administración de la TI en el Borde, en todas las ubicaciones donde comercio minorista necesite hacer seguimiento el estado del sistema, desarrollar y administrar aplicaciones, y escalar de manera más segura a sitios adicionales.

Esta plataforma se integra con soluciones de mucho valor como Deep North para el análisis de video inteligente, que con uso de IA ayuda a los minoristas a utilizar datos en tiempo real para mejorar las experiencias de compra en las tiendas: optimizar la colocación de los productos, evitar la pérdida de géneros, realizar un seguimiento del inventario, ayudar a los clientes a evitar largas colas para pagar y dirigir a los empleados a los lugares de una tienda donde más les necesita.

También hemos puesto a disposición de las empresas minoristas Enterprise SONiC Distribution by Dell Technologies 4.0. Se trata de un sistema operativo de red ágil, escalable y basado en tecnología de código abierto con soporte a los centros de datos y el Borde. Con la integración de redes sin interrupciones que proporciona SONiC 4.0, los Retailers pueden administrar su infraestructura desde los centros de datos hasta los retailers y otras ubicaciones de Borde más fácilmente a través de un único fabric unificado.

Otro aporte de valor que Dell Technologies está haciendo a las empresas del retail es la apertura al desarrollo de innovación en los Customer Solution Centers. Con un nuevo laboratorio en Round Rock (Texas), podemos colaborar con los clientes en evaluaciones de tecnologías de Borde existentes y pruebas de concepto personalizadas que puedan abordar de la mejor manera las exigencias únicas de las cargas de trabajo que tienen las organizaciones del retail, fabricación, atención de la salud y otros sectores verticales. Así, los retailers pueden validar y probar las soluciones de seguimiento del inventario antes de su implementación en las ubicaciones de las tiendas para lograr implementaciones de borde sencillas y rápidas.

Simplificar para crecer porque el tiempo apremia. Esta es nuestra apuesta en verticales críticas como retail o manufactura. Tras estos anuncios, reunimos las tecnologías de Borde que facilitan administrar y escalar infraestructuras de TI de manera sencilla desde los centros de datos hasta el Borde, lanzar aplicaciones de socios con IA/ML, tanto digitales como en las tiendas, y así ofrecer una mejor experiencia a los clientes de sus negocios.