Inflación y cambio de trabajo: pros y contras 

Es un comportamiento frecuente: la inflación empuja a algunos trabajadores a buscar nuevos trabajos. Pero algunos se arrepienten de esa decisión.

Por Lucas Mearian | Original de IDGN

A pesar de una tasa de desempleo extremadamente baja en la primera mitad de 2022, los solicitantes de empleo se preparan para que las condiciones empeoren a la luz de las crecientes preocupaciones sobre la inflación, los precios de la gasolina y una posible recesión, según una nueva encuesta realizada por la plataforma de búsqueda de empleo Joblist.

La nueva encuesta muestra que, para algunos, la ‘Gran Resignación’ se ha convertido en el Gran Lamento: uno de cada cuatro trabajadores que renunció recientemente ahora se arrepiente de sus decisiones.

No obstante, la mayoría de los que hicieron el cambio aún cree que puede ganar más dinero si cambia de trabajo.

La encuesta mostró que el 0% de esos trabajadores esperan que EE. UU. entre en recesión el próximo año, mientras el 49% anticipa que el mercado laboral empeorará durante los próximos seis meses.

Como resultado, el 60% de las personas que buscan trabajo sienten más urgencia ahora, antes de que cambien las condiciones del mercado.

Dinero vs. Satisfacción

Y es que, si usted se siente bien en su trabajo y la inflación lo está afectando, quizás deba intentar, pese a los pronósticos, pedir un aumento.

Lo otros es cuestionarse sin alternativas. En particular:

Uno de cada cuatro (26%) que renunció a su trabajo anterior durante la Gran Renuncia ahora dice que lamenta la decisión

42% dice que su nuevo trabajo no ha estado a la altura de sus expectativas.

A medida que comienza el arrepentimiento:

17 % de los encuestados indicó que volvería a su antiguo trabajo

Otro 24% dijo que al menos está dispuesto a regresar.

Y 23% indicó que su antiguo empleador se comunicó con ellos para que regresaran

Todo ello se encuentra respaldado en el Informe del mercado laboral de EE. UU. del segundo trimestre de Joblist. (La empresa realizó cinco encuestas en abril, mayo y junio en las que participaron 15.158 encuestados estadounidenses).

Aun así, el 78% de los buscadores de empleo encuestados por la empresa todavía creen que pueden ganar más dinero cambiando de organización.

“¿Algunas personas se arrepienten de haber cambiado de trabajo? Por supuesto que lo hacen. El remordimiento del comprador es un hecho. [Pero] creo que los casos mencionados [en la encuesta de Joblist] están siendo un poco exagerados”, dijo Lisa Rowan, vicepresidenta de investigación de servicios y software de recursos humanos de IDC.

Retención, un reto afectado por la inflación

Según destacó Rowan, retener el talento tecnológico y atraer nuevos empleados sigue siendo una de las principales preocupaciones de la alta dirección.

Comparó la Encuesta de tomadores de decisiones de recursos humanos de IDC de 2021 y la encuesta completada recientemente de este año y encontró poca diferencia entre las dos en términos de atracción de talento.

“Desde mi punto de vista, la Gran Renuncia todavía está ocurriendo. Para ponerme las gafas de adivino, creo que las renuncias pueden comenzar a disminuir a finales de este año, pero aún no lo han hecho”, dijo.

Para Rowan, a medida que la inflación continúa aumentando sin cesar, algunas empresas sufrirán y tal vez comiencen a reducir la contratación. Eso provocará una desaceleración en el cambio de trabajo voluntarios.

La cantidad de trabajadores que renunciaron durante el último año se ha mantenido relativamente estable todos los meses, según la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU.

Mientras dura la inflación

Mathew Merker, gerente de investigación de Adquisición de Talento y Estrategia en IDC, estuvo de acuerdo con Rowan y dijo que la Gran Renuncia está en curso.

Destacó que la inflación puede obligar a las organizaciones a retirar la contratación pero, también, está provocando que más trabajadores consideren alternativas con opciones salariales más altas, si los salarios corporativos no siguen el ritmo.

“La hierba que no siempre es más verde es bastante común y no es algo nuevo en la Gran Renuncia. Tal vez solo se amplifique ligeramente por el volumen de movimientos”, dijo Merker.

Sin embargo, señala que las preocupaciones sobre la recesión son reales.

“…Eso puede significar que aquellos que renuncien no lo hagan hasta que tengan otro lugar a donde ir. Pero eso no significa que no vayan si hay una mejor [calidad de vida] o un aumento de salario”, dijo.

(El informe de Joblist no es el único estudio que muestra los impactos de una recesión económica inminente. La consultora de empleo de TI Janco Associates publicó un informe la semana pasada que mostró que las vacantes de empleo de TI para puestos de nivel inicial han disminuido significativamente debido a los temores de una recesión inminente).

Claves a considerar

En general, Joblist exploró una variedad de temas a los que se enfrentan los trabajadores de EE.UU., incluida la comparación entre los aumentos salariales y la inflación, el efecto de los altos precios de la gasolina en los pasajeros, los arrepentimientos por la Gran Renuncia y qué está causando un aumento reciente en las “retiradas”.

Los hallazgos clave incluyen:

Los precios de la gasolina son una gran preocupación para la mayoría de los viajeros, ya que el 59% afirma que el aumento de los costos en la bomba les impone un nivel de presión financiera “alto” o “muy alto”.

De las jubilaciones anticipadas provocadas por la pandemia de COVID-19, el 60 % de los trabajadores que buscan reincorporarse a la fuerza laboral dicen que simplemente “buscan algo que hacer”, mientras que solo el 27% cita razones financieras.

El 41% de los trabajadores recibió un aumento salarial en la primera mitad de 2022

Pero solo el 28 % de estos aumentos superaron la tasa de inflación de ~8,5 %.

“En nuestra encuesta, descubrimos que los aumentos salariales son comunes hasta ahora en 2022, pero por lo general no son lo suficientemente grandes como para compensar la inflación”, indicó el informe de Joblist.

Tony Guadagni, director sénior de la práctica de recursos humanos de la firma de investigación Gartner, dijo que aunque la mayoría de los aumentos salariales durante el año pasado estuvieron muy por debajo de las tasas de inflación, espera que eso cambie.

“En última instancia, los salarios se pondrán al día. Va a ser lento”, dijo. “Realmente tiene que ver con la forma en que se determina la compensación. Prácticamente todas las organizaciones establecen compensaciones en el mercado. Tienen una serie de puntos de referencia sobre lo que las organizaciones están pagando por un puesto de trabajo y una ocupación específicos. Eso es lo que fija el salario.

“En última instancia, la inflación hará subir los salarios”, dijo Guadagni.

Y mientras aumentan los temores de una recesión (el 80% de los buscadores de empleo esperan que EE. UU. entre en recesión el próximo año), el 78% de los trabajadores dijeron a Joblist que aún pueden ganar más dinero cambiando de trabajo. Esos son los mismos resultados que en una encuesta Joblist de noviembre de 2021.

Aun así, cualquier aumento en los salarios será lento porque las organizaciones no quieren ajustar la compensación en respuesta a cambios externos.

“En lugar de tener que estar en la posición de ajustar los salarios para todas estas dinámicas y factores externos, realmente lo basan en las tasas del mercado”, dijo Guadagni.

En cuanto a los precios más altos de la gasolina, “los empleadores generalmente están haciendo poco para aliviar la tensión: solo el 8% de los viajeros informaron que su empleador había tomado alguna medida para ayudar a compensar los costos de la gasolina, informó Jobslist.

Otra revelación de la encuesta de Joblist tiene que ver con las “des-jubilaciones”, que ahora van en aumento. Según Joblist, la mayoría de los que buscan reincorporarse a la fuerza laboral están “felices” (52 %) o “emocionados” (42 %) por volver a trabajar, y el 79 % busca exclusivamente trabajos de medio tiempo.

“Los buscadores de empleo están preocupados de que se avecina una recesión y ahora sienten más urgencia por encontrar trabajo antes de que cambien las condiciones”, dijo Kevin Harrington, director ejecutivo de Joblist, en el informe. “Hasta ahora, el mercado está demostrando ser mayormente resistente, a pesar de las preocupaciones de los buscadores de empleo. Esperemos que esa tendencia continúe en los próximos meses”.