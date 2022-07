Apple es una de las empresas tecnológicas más populares alrededor del mundo. Su tienda iPhone ofrece una amplia variedad de smartphones con prestaciones que se adaptan a los gustos y necesidades de millones de usuarios.

El iPhone 12 es uno de los dispositivos más solicitados. La calidad de este producto, sumada a la atención postventa que caracteriza a la marca, lo han convertido en una de las estrellas de Apple.

Por todo esto, en este artículo ofrecemos una serie de tips para elegir el modelo de la Iphone 12 que mejor se adapta a tus necesidades y cómo dar con los mejores precios.

Tienda iPhone: elegir el mejor modelo y precio del Iphone 12

iPhone 12 mini

Apple rescata el valor de los formatos pequeños: uno de los integrantes más requeridos de la iPhone 12 tienda en su modelo mini.

Gracias a sus dimensiones, el iPhone 12 mini es ideal para aquellos usuarios que buscan portabilidad, acompañada de un desempeño potente. Este modelo comparte el procesador con su hermano mayor, el iPhone 12 Pro Max.

Por otro lado, posee una memoria interna de 128 GB. La relación de iPhone 12 precio-prestaciones es excelente.

iPhone 12

El iPhone 12 ofrece conectividad MagSafe que implica la transferencia de energía inalámbrica. Esta tecnología permite recargar la batería de una manera más rápida y segura.

Además, su procesador chipset A14 Bionic y CPU de 6 núcleos le ofrecen un funcionamiento muy fluido. Estos dispositivos de las iPhone 12 tiendas, poseen certificación IP68, lo que garantiza que son resistentes al polvo y a las salpicaduras de agua.

Son uno de los modelos más solicitados junto a los iPhone XR tiendas, pero ofrecen un procesador mayor que estos últimos.

iPhone 12 Pro

Este modelo de iPhone 12 presenta un chip 14 Bionic y Neural Engine de última generación, lo que nos permitirá correr cualquier aplicación con fluidez.

Es una opción perfecta de la iPhone 12 tienda, con una pantalla True Tone de 6,1 pulgadas. Podemos elegir entre tres memorias disponibles: 128 GB, 256 GB y 512 GB.

Esta versión Plus, es una de las más elegidas junto con la Apple iPhone 8 plus tiendas. Aunque con un precio algo mayor, su rendimiento y gráficas superan al del Apple iPhone 8 Plus.

iPhone 12 Pro Max

El iPhone 12 Pro Max tiendas ofrece una pantalla Oled Super Retina de 6.7 pulgadas. Además, este modelo cuenta con un sistema de protección Ceramic Shields, que lo vuelve más resistente a las caídas.

Aunque el precio del iPhone 12 Pro Max es mayor que el de los modelos más simples, podemos optar por dispositivos reacondicionados. Estos smartphones fueron comprados y devueltos poco tiempo después, con poco o nada de uso.

Pero, ¿cuánto cuesta el iPhone 12 reacondicionado? Un iPhone 12 Pro Max reacondicionado puede costar menos de la mitad que un dispositivo nuevo tradicional.

La serie de iPhone 12 es una de las más solicitadas en la tienda iPhone debido a sus prestaciones y enorme versatilidad.