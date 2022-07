Considerando que custa cinco vezes mais atrair um novo cliente do que reter um cliente existente, o uso de dados do cliente para oferecer experiências excepcionais é fundamental para fortalecer a retenção.

Está se tornando mais difícil, e não menos, usar dados para entender a jornada do cliente. As identidades online estão se tornando mais fragmentadas, forçando os profissionais de marketing a enriquecer seus dados por meio de parceiros para alcançar novos clientes e cumprir suas metas. As organizações sem uma estratégia para manter – e até mesmo aumentar – seu acesso a dados de alta qualidade podem ter que gastar 10 % a 20% mais em marketing e vendas para gerar os mesmos retornos.

Para envolver os clientes em todos os possíveis pontos de contato, o Microsoft Dynamics 365 Marketing ajuda os profissionais de marketing a projetar e fornecer conteúdo pelos canais certos e no momento certo, criando uma jornada de cliente mais personalizada. Fácil de usar e impulsionado pela IA, o Microsoft Dynamics 365 Marketing ajuda a aumentar a confiança do cliente e obtém maior fidelidade.

Baixe este White Paper e descubra como os profissionais de marketing podem aproveitar a nova Plataforma de Experiência do Cliente da Microsoft, uma plataforma de dados do cliente que reúne dados transacionais, comportamentais e demográficos para uma visão completa dos clientes. Isso pode ser usado para desbloquear insights que capacitam as experiências personalizadas do cliente. Ela transforma o marketing reativo em proativo, gerando mais receita e criando relacionamentos mais profundos com os clientes.