Insurtech: el impacto de la digitalización en el sector seguros

Según Future Market Insights (FMI), durante la próxima década, el mercado de insurtech alzanzará una valor de US$ 165.400 millones en 2032 versus los 12.500 millones reportados en 2021, lo que supone una escalada impresionante de 25,9%.

Las aseguradoras tienen como objetivo mejorar la experiencia del cliente, optimizar sus procesos y agilizar su gestión. En un mundo postpandemia en el que las organizaciones han tenido que impulsar aún más su transformación, e incluso reinventarse, ante los nuevos modelos de negocio que se imponen, el 2022 será un año donde las organizaciones continuarán su camino de transformación y evolución digital.

“La rápida digitalización de todos los principales sectores de servicios de la economía también ha cambiado el modelo comercial de las compañías proveedoras de seguros en todo el mundo. La adición de servicios profesionales y de consultoría a los clientes potenciales a través de plataformas en línea ha requerido la integración de soluciones de tecnología de seguros que impulsan aún más el crecimiento del mercado global de insurtech”, destaca Future Market Insights en su prospección sobre el sector.

Según el reporte, sobre la base de varias tecnologías adoptadas por las compañías de tecnología de seguros de vida, la computación en la nube se ha convertido en el segmento más atractivo en el mercado actual. El crecimiento estimado de este segmento en los años previstos es cercano al 25,2%.

Insurance Tech Summit 2022

El próximo jueves 30 de junio tendrá lugar la 2º edición 100% online de Insurance Tech Summit 2022, el encuentro profesional anual de referencia sobre transformación digital para la industria aseguradora, en el que The Standard CIO destaca como media partner.

II Insurance Tech Summit es la cita imprescindible para conocer las últimas novedades, los retos y oportunidades de la industria, con el objetivo de analizar y divulgar nuevas tendencias tecnológicas para acelerar la digitalización en el sector asegurador.

Algunos de los temas a tratar giran sobre las tendencias digitales y tecnológicas: Inteligencia Artificial, Metaverso, Realidad Virtual, Cloud, Big Data… ¿Cómo están siendo impulsadas estas tendencias desde las empresas?, sobre la cultura innovación, aceleradores e Insurtech, el digital customer journey, medios de pagos, comunicaciones convergentes, entre otros.

El evento organizado por Urban Event Marketing Agency , contará con la participación destacada de expertos de la industria como David Navarro, CEO de ControlUp y representante del vertical de InsurTech de AEFI ; Fernado San Martin Yagüe, Jefe de Unidad Negocio Digital, Transformación Digital e Innovación y Karim Kaidi, Director de Sistemas y Negocio Digital en CESCE SEGUROS ; Patricio Ilyef, Head of Organization and IT at DAS SEGUROS ; Susana Fuentes Rodríguez, Head of Data at NATIONALE – NEDERLANDEN ; Alfredo Moya, Enterprise Account Executive en ENREACH ; Iván Jiménez, Head of Innovation at MUTUALIDAD ABOGACÍA ; Rafael Lluis, Senior Manager Sales Engineer EMEA at LIFERAY ; Elena Martínez González, Digital Business Manager at EMERGYA y Jaime Márquez Poo, Director ejecutivo de Desarrollo de Negocios en STP .