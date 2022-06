Backbase recauda 120 millones de euros de Motive Partners

Tras haber obtenido 200 millones de euros de ingresos, Backbase refuerza su exitosa estrategia en asociación con el inversionista especializado Motive Partners.

Backbase, creador de una plataforma Engagement Banking, recaudó 120 millones de euros en fondos de capital de crecimiento de Motive Partners. Gracias a su crecimiento orgánico, que ha superado los 200 millones de euros en ingresos, Backbase se asocia ahora con una empresa de capital privado, especializada en fintechs, para continuar fortaleciendo su posición en la categoría de Engagement Banking.

Esta inversión de crecimiento valora a Backbase en 2.5 mil millones de euros. Motive Partners es un socio que apoya plenamente a Backbase para que siga siendo una empresa independiente e impulse la estrategia de Engagement Banking, al seguir enfocándose en la innovación centrada en el cliente que transforma los canales y las aplicaciones legadas del sector de servicios financieros.

Backbase es una empresa de tecnología financiera cuya misión es rediseñar la banca en torno al cliente. Nuestra plataforma de Engagement Banking de marca blanca permite a los bancos y cooperativas de crédito digitalizar rápidamente sus operaciones de cara al cliente y crear recorridos fluidos que satisfagan y superen las expectativas de los clientes digitales de hoy en día. Con Backbase, los bancos y las cooperativas de crédito pueden volver a poner a sus clientes en el centro de su negocio.

Una solución de Engagement Banking

La mayoría de los bancos se enfrentan a una serie de soluciones desconectadas, de punto y de canal, que no fueron diseñadas para dar un servicio holístico, creando una gran cantidad de recorridos fragmentados para sus clientes. Esta inversión permitirá a Backbase reforzar su visión de Engagement Banking y acelerar su misión de rediseñar la banca en torno al cliente.

Engagement Banking significa un cambio de paradigma. En lugar de combinar estas aplicaciones legadas y tratar de reestructurar la banca en torno a una tecnología desactualizada, los bancos y las cooperativas de crédito pueden aprovechar al instante el poder de una plataforma de engagement banking basada en la nube para crear recorridos de los clientes sin fricciones en todas las etapas del ciclo de vida. Desde la incorporación, hasta el servicio, los préstamos y el aumento de la participación de la cartera (share of wallet), esta inversión apoya el crecimiento a través de la expansión de los productos y un mayor crecimiento de las operaciones de ventas y marketing.

“El día de hoy representa un hito importante para más de 2,000 ‘Backbasers’ y 150 clientes en todo el mundo, que celebra el increíble avance que hemos logrado. Con esta asociación, estamos mejor preparados para llevar nuestra visión de Engagement Banking al siguiente nivel. Nada me entusiasma más que las oportunidades que nos esperan y el impacto positivo que podemos lograr”, declaró Jouk Pleiter, fundador y CEO de Backbase. “Personalmente, reitero a todos nuestros clientes nuestro compromiso a largo plazo de ser su socio independiente e innovador durante mucho tiempo. Para nosotros, sigue siendo como el primer día”.

“Durante más de una década, Backbase ha demostrado liderazgo e innovación para mejorar las relaciones digitales entre las instituciones financieras y sus clientes”, explicó Rob Heyvaert, fundador y socio director de Motive Partners. “Estamos entusiasmados de apoyar a Jouk y al equipo de Backbase con esta recaudación de fondos inicial a medida que continúan expandiéndose, creciendo y construyendo la plataforma líder, centrada en el cliente, de Engagement Banking a nivel global”.

Por su parte, Neil Cochrane, socio de Motive Partners, comentó: “Backbase sigue liderando una categoría innovadora que apunta al sector bancario, y creemos que juntos tenemos una oportunidad única de crecimiento para construir sobre los sólidos cimientos de Backbase. Dado que Backbase continúa su proceso de crecimiento, estamos entusiasmados por poder aprovechar nuestra profunda experiencia con Jouk y su equipo”.

“La trayectoria de emprendimiento y crecimiento orgánico de Backbase continuará. Nuestra fórmula es sencilla: centrarnos en las necesidades de nuestros clientes y capacitar a equipos altamente calificados para que lo hagan. Estamos transformando un importante sector, lo cual resulta una tarea ardua. Tener una masa crítica y el impulso del mercado nos permite mantenernos enfocados”, añadió Pleiter. “Juntos lo estamos logrando”.

Más de 150 entidades financieras de todo el mundo han adoptado la plataforma Backbase Engagement Banking, incluyendo a Advanzia, Banco Caja Social, Banco de la Nación Perú, Bank of the Philippine Islands, Berenberg, BNP Paribas, Citizens Bank, ENT, Greater Bank, HDFC, Judo Bank, KeyBank, National Bank of Bahrain, Navy Federal Credit Union, Natwest, Pictet & Cie, Raiffeisen, SchoolFirst Federal Credit Union, Standard Bank, Société Générale, TPBank, Washington State Employee Credit Union y Wildfire Credit Union.