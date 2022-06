¿Qué esperar del Digital Enterprise Show 2022 en Málaga?

El expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, marcará la agenda de la sexta edición del Digital Enterprise Show 2022 que se llevará a cabo en Málaga del 14 al 16 de junio.

La transformación digital vuelve al foco de la conversación sobre negocios en la sexta edición del evento Digital Enterprise Show 2022, que este año llega a su sexta edición con un cartel de alto standing liderado por el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama.

El cuadragésimo cuarto presidente de los Estados Unidos mantendrá una conversación destinada a inspirar y motivar a directores generales, CEO’S y altos cargos ejecutivos para que puedan hacer frente a los desafíos económicos, sociales y tecnológicos que han irrumpido recientemente en las organizaciones a nivel global.

La sesión inaugural de DES 2022 también contará con la presencia del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, o el presidente de la Diputación de Málaga, José Francisco Salado, entre otras autoridades y personalidades del sector público y privado.

Reimaginar negocios

Esta edición de evento está enfocada en “reimaginar los negocios”, mostrar estrategias de transformación digital para la diferenciación de los negocios. En total, serán más de 250 horas de ponencias en una agenda de contenidos que se completa con seis foros verticales enfocados a diferentes industrias (industria 5.0, retail y logística, salud, smart cities, banca, y turismo y hospitality). Serán más de 140 firmas expositoras que mostrarán soluciones de Inteligencia Artificial, IoT, ciberseguridad, Big Data, Realidad Virtual y Realidad Aumentada, Cloud Computing, robótica, 5G, blockchain, entre muchas otras.

Además de Obama, el DES contará con la presencia de otros expertos de la talla de Gunter Pauli, fundador de ZERI (Zero Emissions Research and Initiatives), uno de los principales especialistas internacionales sobre economía azul; Liz Parrish, que expondrá los avances en su investigación para desarrollar un método que revertirá el envejecimiento de las células y permitirá alargar la esperanza de vida; o Jesús Hernández Galán, director de Accesibilidad e Innovación de la Fundación ONCE, que analizará cómo la tecnología puede ayudar a las personas con discapacidad a aumentar su autonomía.

El foro contará además con la presencia de más de 200 firmas expositoras como AWS, IBM, KPMG o T-Systems, entre otras, que exhibirán sus soluciones tecnológicas más innovadoras del mercado, como la Inteligencia Artificial, IoT, Ciberseguridad, Big Data, Realidad Virtual, Blockchain o la tecnología 5G.

Y lo mejor, The Standard CIO estará presente en el evento para compartir todo la información de interés en el marco del CIO Summit previsto en el marco del evento tecnológico más importante en el sur de Europa.