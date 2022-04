FICO World 2022 y la mejora de toma de decisiones

Para esta edición del FICO World 2022, Michael Lewis, autor de los libros Moneyball y The Blind Side, presentará la ponencia inaugural.

En las próximas semanas, del 10 al 13 de mayo se llevará a cabo el evento FICO World 2022.

Durante este evento global de tres días, los participantes aprenderán cómo FICO puede ayudarles a:

Operacionalizar la analítica

Identificar nuevas oportunidades

Y tomar decisiones cruciales de manera oportuna

Así como ejecutarlas a escala.

La misión fundamental de los organizadores es enfocarse en ayudar a las empresas a automatizar, mejorar y conectar las decisiones en toda la organización.

“Nos llena de emoción volver a presentar FICO World este mayo y conectarnos con muchas caras: unas nuevas, otras conocidas. El mundo ha cambiado rápidamente en los últimos dos años, y también lo ha hecho el panorama de nuestra industria”, dijo Nikhil Behl, CMO en FICO. “Como líder en la industria de analítica y servicios financieros en FICO.

El FICO World 2022 será inaugurado por Michael Lewis, autor de los éxitos The Premonition, Moneyball, The Blind Side, y The Big Short. Lewis suele escribir sobre análisis y datos, y es un observador perspicaz del mundo de los negocios.