Lumu presenta su informe anual sobre Ransomware 

Con el subtitulo de “El Círculo Vicioso” el informe Flashcard de Ransomware 2022 de Lumu nos prepara para tiempos difíciles.

No se engañe. Puede que la invasión a Ucrania tanto el malware como los fraudes en torno a ella le estén restando espacio al ransomware en los medios. Per no significa que esa pandemia esté controlada.

Por el contrario, esta amenaza crecerá durante todo el año y creará un panorama para las organizaciones que, si no se previene a tiempo, su desenlace puede ser catastrófico.

Eso, palabras más, palabras menos, son las conclusiones del informe Flashcard de Ransomware 2022 que, con el sugestivo título de “El Círculo Vicioso” nos advierte sobre las medidas indispensable para evitar escenarios apocalípticos postpandémicos.

“Un ataque de ransomware es el resultado de una compleja cadena que comienza con un malware aparentemente inofensivo. Este secuestro de datos puede detenerse, pero sólo si los compromisos se detectan rápidamente”, señaló Ricardo Villadiego, fundador y CEO de Lumu Technologies.

Conducta reforzada no se extingue

El reporte de Lumu destaca y explica el círculo vicioso que suele caracterizar a los ataques de ransomware, resaltando que la razón por la que vemos un incremento de incidentes de Ransomware es porque las empresas siguen pagando rescates.

Esto constituye un incentivo para los ciberdelincuentes que saben que, en la locación correcta, conseguirán su objetivo y, en consecuencia, continuan con esquemas de ataques que los llevan al robo de información y al pedido de rescate.

Lumu Technologies identificó en su Flashcard Ransomware 2022: el círculo vicioso, los siguientes hallazgos sobre el estado de ciberseguridad de las organizaciones:

1.- Las organizaciones afectadas por un ataque de ransomware fueron:

68% en 2021

62% en 2020

56% en 2019

55% en 2018.

2.- Las empresas que pagaron por el rescate de sus datos y recuperaron la información fueron:

72% en 2021

67% en 2020

61% en 2019

Y 50% en 2018

3.- Organizaciones víctimas del secuestro datos y que pagaron un rescate fueron:

57% en 2021

58% en 2020

45% en 2019

Y 39% en 2018.

4.- El precio promedio de una filtración de datos para una organización:

Por Ransomware:

US$ 4.62 millones en 2021

US$4.44 millones en 2020.

Por filtración de datos

US$ 4.24 millones en 2021

Y US$3.86 millones en 2020.

5.- El porcentaje de empresas que reportaron haber sufrido un ataque de ransomware durante 2021:

Norteamérica: 49%

Europa: 38%

Asia y Oceanía: 39%

Oriente Medio y África: 32%

Latinoamérica: 29%

6.- Lumu Technologies recopiló en el 2021 la cifra de 21’820 764 nuevos IoC (Indicadores de Compromisos) confirmados relacionados con el malware precursor del ransomware.