Trabajo híbrido como realidad convierte a la tecnología es la mejor aliada

Las empresas pueden aprovechar las distintas herramientas para potenciar la productividad del trabajo híbrido con colaboradores en cualquier lugar

Si bien muchas empresas ya implementaban un formato de trabajo híbrido desde hace varios años, la realidad es que necesitábamos una lección sobre la importancia de la agilidad empresarial y, ciertamente, la obtuvimos en los últimos dos años.

Aunque con la pandemia muchas empresas se vieron obligadas a modificar los modelos de negocio existentes e improvisar para llegar a algo nuevo.

Actualmente la realidad es que las organizaciones ya priorizan sus estrategias digitales, lo cual antes no era del todo así.

De acuerdo con el Volumen 5 del Índice de Interconexión Global (GXI), los líderes digitales se movieron 4.5 veces más adelante, mientras que el negocio tradicional todavía se estaba orientando.

En México la situación es similar al resto del mundo, apenas hace unos días prácticamente todo el país regresó a semáforo verde y, con ello, muchas de las actividades se están retomando de manera presencial.

Por ello, también las empresas comienzan a poner en marcha modelos híbridos para sus empleados.

Trabajadores remotos

De acuerdo con la “Guía para planear la transición a un modelo hibrido de trabajo” de ManpowerGroup, el esquema híbrido será el más adoptado por las empresas en México en este 2022.

El mismo estudio señala que hasta finales de 2021:

23% de las empresas ya implementaban este formato

Mentras que 33% de los empleadores optará por esta opción este año.

Empresas a nivel mundial como Amazon e Intel han reconocido que rechazar el trabajo remoto e híbrido podría costarles talento. Algunas otras están evitando por completo las oficinas centrales, en favor de una fuerza laboral remota; siendo así más allá de una prestación, un modelo definitivo dentro de las organziaciones.

Otra realidad es que con la presión de adaptarse con rapidez a la nueva normalidad, muchas de las organizaciones no contaban con los procesos, sistemas e infraestructura adecuada para protegerse contra nuevas amenazas, garantizar una comunicación efectiva y capacitar a los trabajadores para que sean productivos desde cualquier lugar.

Asimismo otro de los puntos que preocupa a muchas empresas, es el no verse en persona, lo cual podría limitar la productividad o afectar el rendimiento de los empleados.

Pero la realidad es que, en estos dos últimos años, la implementación de plataformas de comunicaciones unificadas (UC) que incluyen una variedad de herramientas de comunicación sincrónicas y asincrónicas han sido un gran aliado para mantener la operación de los negocios sin problemas.

Sin embargo, lo que las empresas deben garantizar son conexiones seguras y de baja latencia para asegurar que los trabajadores remotos, sin importar su ubicación, logren la disponibilidad de la comunciación.

Levantar estrategias digitales

De igual forma también se debe considerar contar con herramientas de seguridad que no pongan en rieso la información de las empresas, por ejemplo, un Internet público no es ideal para dicho tráfico, ya que no es confiable y podría poner en vulnerabilidad los datos confidenciales de las organizaciones.

Una forma en que los proveedores de la nube apoyan el cambio al trabajo híbrido es proporcionando acceso confiable a aplicaciones de productividad y colaboración como Microsoft 365. Estas herramientas aseguran que todos los empleados tengan las capacidades que necesitan para hacer su trabajo de manera efectiva, y que puedan compartir el trabajo y colaborar con sus colegas utilizando un conjunto de herramientas común. Estas herramientas son vitales para el éxito de cualquier estrategia de trabajo híbrida. Si los empleados no pueden acceder a estas herramientas, incluso temporalmente, su productividad se verá afectada.

Sí bien nada esta escrito y no podemos garantizar una nueva normalidad, las empresas cada vez más comienzan a implementar estrategias digitales, siendo así las herramientas tecnológicas un gran aliado en estos nuevos modelos de trabajo y a su vez las organizaciones logren adaptarse a las necesidades para mantenerse operando en este mundo tan cambiante.