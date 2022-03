¿Está el sector TI de Europa más orientado a las mujeres? No.

Aprovechamos el 8M para dibujar un retrato de las mujeres en el sector tecnológico europeo, concretamente en el ámbito de la ciberseguridad.

Por: Anthony Etien, GlobalSign’s Marketing Manager para Francia, Belgica y Luxemburgo.

Actualmente, la inclusión social y la igualdad son dos temas importantes en nuestra sociedad. Por ejemplo, en muchos sectores empresariales la presencia masculina sigue siendo predominante y pueden incluso dar la impresión de estar completamente cerrados a las mujeres, al menos aquí en Europa. El sector tecnológico es uno de ellos. Por ello, queremos aprovechar el Día Internacional de la Mujer para dibujar un retrato de las mujeres en el sector tecnológico (concretamente en el ámbito de la ciberseguridad) y dar a conocer varios proyectos que animan a las mujeres a acceder a este sector.

Veintitrés por ciento. Según Deloitte, este era el porcentaje de mujeres con presencia en el sector tecnológico en 2020. Se trata claramente de una cifra que está muy lejos de representar la mayoría, ya que ni siquiera se aproxima a la paridad. Resulta interesante preguntarse por qué esta proporción es tan baja cuando, como sostiene Isabelle Collet, científica informática e investigadora docente de la Universidad de Ginebra, en su libro publicado en 2019 “Les oubliées du numérique” (Mujeres: las olvidadas del mundo digital), en la década de los ochenta, el 40% de los licenciados en Ciencias Informáticas eran mujeres en Europa y EE. UU. Pese a ello, el porcentaje de mujeres en el sector digital ronda escasamente el 25% en la actualidad, algo que resulta difícil de entender. Lo cierto es que la historia está repleta de mujeres que han inventado o trabajado en avances tecnológicos que ahora forman parte de nuestra vida cotidiana.

¿Sabía que el primer ordenador moderno inventado en 1940 por Alan Turing estaba basado en el trabajo de Ada Lovelace , considerada la primera programadora informática del mundo? ¿Qué diría si le dijéramos que la estrella del cine de las décadas cuarenta y cincuenta Hedy Lamarr fue también una brillante científica? Su trabajo, considerado un “sistema de comunicaciones secretas” fue patentado en 1942 y sirvió de inspiración para la invención del WiFi, el GPS y Bluetooth.

Desde entonces, han sido muchas las mujeres que han triunfado en el sector tecnológico revolucionando la apariencia de nuestro mundo moderno.

Cada vez son más las mujeres que sienten la llamada del sector tecnológico, a pesar de que solo el 3% afirma que esta era su primera opción. Esto podría deberse a la falta de información por parte de los agentes de RR. HH. o, simplemente, responder a una oportunidad de cambiar a un trabajo que resulta atractivo. El ejemplo de nuestra colega, Sanne Spiessens, gerente del Servicio de Inspección de GlobalSign en EE. UU., ilustra el grado de desconocimiento que incluso los agentes de RR. HH. tienen en relación con algunos aspectos de la profesión:

“Un día, recibí una llamada telefónica de una agencia de colocación para ofrecerme un puesto como responsable de seguridad. Por aquel entonces, la mayoría de la gente, incluida yo misma, sabía más o menos en qué consistía el trabajo, y esto fue exactamente lo que me explicó el agente. Me comentó: “Sé que puede sonar confuso y que hay poca gente con experiencia en este ámbito, pero creemos que serías una buena candidata.” Después de trabajar varios años en laboratorios de microbiología, el cambio me pareció muy atractivo”.

Esta facilidad para cambiar el rumbo de sus carreras profesionales podría ser la razón por la cual este sector parece estar cada vez más abierto a las mujeres.

El futuro del sector tiene nombre de mujer

Como hemos visto, aunque las mujeres forman parte de la fuerza laboral desde siempre, la realidad es que su proporción en ella ha caído notablemente. La década de los noventa es una coyuntura clave que explica este descenso y, según Isabelle Collet, la fiebre de la informática y su crecimiento exponencial supusieron un gran problema para las empresas. La consecuencia fue que, mientras que este sector pasó a resultar más atractivo para los hombres, las mujeres perdieron el interés por la informática, que se convirtió en un objeto de poder para sus colegas masculinos. A esta situación se sumó el auge de los ordenadores personales, cuyas ventas iban a menudo dirigidas exclusivamente a padres e hijos, como este anuncio del ordenador Apple II de 1985. La cultura popular de los ochenta y los noventa también acentuó esta realidad y películas como La mujer explosiva, o Juegos de guerra idealizaron la imagen del chico friki que salva al mundo y se queda con la chica porque es un genio de la tecnología.

Pese a ello, parece que actualmente el sector tecnológico está acabando con esta brecha de género. El estudio Global de Deloitte también revela que las diferencias de género van reduciéndose poco a poco y se prevé que el 25% de los profesionales del sector sean mujeres antes del final de este mismo año.

Además, el informe estima que una media de casi el 33% de las plantillas de las principales empresas tecnológicas estará compuesta por mujeres antes del final del año, dato que supone un incremento del 2% con respecto a las cifras de 2019 (Figura 1).

El número de mujeres en puestos tecnológicos también aumentará, aunque la tendencia es que sea alrededor de un 8% inferior a la cuota total de mujeres en las plantillas.

También observamos que el número de mujeres en las primeras ocho empresas tecnológicas (Apple, Microsoft, Alphabet Inc, Amazon, Meta, etc.) ha crecido un 238% más rápido que el de hombres. De hecho, tres mujeres de estas empresas se encuentran entre las 15 más poderosas del sector tecnológico (clasificación de Forbes): Sheryl Sandberg, jefa de Operaciones de Facebook, Meg Whitman, consejera delegada de HP (14ª) y Susan Wojciki, consejera delegada de YouTube (15ª).

Pero si hay algo que resulta particularmente reconfortante es que en esta clasificación encontramos también empresas como Girls Who Code, fundada por Reshman Saujani, cuyo objetivo es empoderar a las mujeres a través de la tecnología, y GoldieBox, fundada por Debbie Sterling para promocionar juguetes de ingeniería y construcción para niñas. Este tipo de innovaciones resultan especialmente positivas en un momento en el que luchar contra la brecha de género es absolutamente fundamental.

Acabar con las diferencias entre sexos en el mundo tecnológico es importante, pero siguen existiendo muchos otros obstáculos. Los mejores métodos para animar a las mujeres a formar parte del sector tecnológico son, indudablemente, la información y la orientación profesional.

Animar a las mujeres a formar parte del sector tecnológico

Aunque en términos generales la proporción de mujeres en el sector está creciendo, ¿qué podemos hacer para animar a más de ellas a formar parte del sector y, sobre todo, para retenerlas dentro de él?

En los últimos años, han surgido muchos proyectos y asociaciones cuyo objetivo es asesorar y prestar apoyo a las mujeres en sus carreras profesionales.

El punto de partida está en la universidad, con programas que animen a las jóvenes estudiantes a iniciar una carrera en CTIM. Cuatro importantes universidades europeas (Canterbury Christ Church University en Inglaterra, BRNO University of Technology en la República Checa, ETH University en Zúrich, y Tampere University en Finlandia) han invertido en programas relacionados con las ciencias y la tecnología y, a día de hoy, cuentan con una tasa de graduadas del 35%.

“Es un momento excelente para comenzar a trabajar en este interesante y relevante sector. Las oportunidades de aprender, crecer y marcar la diferencia son innumerables”. Cally Fritsch, directora de RPM y Marketing de Producto en GlobalSign.

Para aquellas mujeres que se plantean comenzar su carrera en el sector de la ciberseguridad, la asociación “WiCys – Mujeres en la Ciberseguridad” constituye una excelente fuente de orientación. WiCys fue fundada en 2012 y se define como “una comunidad global de mujeres, aliadas y defensoras que trabaja para reunir a mujeres con talento con el objetivo de celebrar y fomentar su pasión y motivación por la ciberseguridad. Reunimos a comunidades locales de mujeres ambiciosas y de éxito que trabajan en el ámbito de la ciberseguridad de todo el mundo para fomentar la colaboración, el intercambio de conocimientos, el networking y la mentoría. Además, creamos oportunidades a través de programas de desarrollo profesional, congresos y ferias de empleo”.

El programa incluye varias iniciativas que ofrecen formación profesional para mujeres, las conectan con otras mujeres de todo el mundo y las reúne para que aprendan con la ayuda de mentoras. La Unión Europea también ha lanzado su propio programa de contratación “Women TechEU”, que se describe como “un nuevo programa de la UE cuyo objetivo es prestar respaldo a las start-ups tecnológicas dirigidas por mujeres y ayudarles a convertirse en defensoras del sector de la alta tecnología del futuro”.

El poder de las redes sociales también ha propiciado la aparición de otras iniciativas. Para celebrar el Día Internacional de la Mujer de 2022, se ha creado la campaña #breakthebias. Mediante el hashtag breakthebias, IWD imagina un mundo igualitario, libre de sesgos, estereotipos y discriminación e invita a todos a movilizarse en las redes sociales el 8 de marzo de 2022 para celebrar los éxitos de las mujeres y mejorar su visibilidad al tiempo que se denuncia la desigualdad. IWD es otra organización extraordinaria cuyo objetivo es celebrar los logros de las mujeres y acelerar la igualdad de género. Actualmente, IWD ayuda a mujeres de distintos sectores —como la tecnología, la ecología, las artes creativas o el deporte— a crear un entorno más favorable tanto en sus lugares de trabajo como en la sociedad.

Sin embargo, ¿no es lógico que la mejor manera de incluir a las mujeres en el sector tecnológico sea una mejor integración? ¿No sería estupendo poder conocer a personas interesantes que le animen y motiven para avanzar en su carrera profesional? Lila Kee, que dirige la gestión de productos de GlobalSign y es también directora general de la empresa en Norteamérica, ha vivido esto en primera persona:

“Es un campo estimulante y en constante cambio que siempre te empuja a desarrollarte y contribuir. (Tuve la inmensa suerte de poder trabajar con muchas mujeres inteligentes y trabajadoras que se ayudaban las unas a las otras en un momento en el que la igualdad de oportunidades y los entornos de trabajo modernos daban sus primeros pasos en muchos ámbitos, en particular para las madres trabajadoras). Siempre me he sentido inspirada por las mujeres que, además de cosechar éxitos en el campo de la ciberseguridad, tienen tiempo para apoyarse entre sí. Mi recomendación es que, si quieres trabajar en ciberseguridad, luches por conseguirlo”.

El sector tecnológico se encuentra en auge y las mujeres están logrando importantes avances dentro de él. Son líderes, actúan como mentoras y prestan apoyo y, al hacerlo, rompen estereotipos. Hoy en día, cualquier iniciativa es crucial para concienciar sobre la realidad de que las mujeres siguen sufriendo discriminación, tanto en términos salariales como de promoción profesional. Por ello, aunque es alentador ver todos los progresos que se han realizado, seguimos estando muy lejos del mundo imaginado por IWD. Sin embargo, cada iniciativa o proyecto contribuye a seguir adelante y todas juntas lograremos #breakthebias. GlobalSign se complace enormemente de ver estos avances y da las gracias a todas las mujeres que han contribuido al éxito de nuestra empresa.