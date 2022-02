Duran ha explicado que no ha sido fácil estar en el MWC22 después de dos años marcados por la pandemia y que esta vez se reúnen 600 startups de muchos países y sectores, a la vez que ha animado a todos a hablar con los diferentes fundadores para conocer sus propuestas. Por otro lado, ha celebrado que actualmente es \”un buen momento para el emprendimiento\” porque los niveles de inversión son altos y ha dicho que el 4YFN será clave y una oportunidad para todos los que están presentes.

Por su parte, Vardi ha indicado que en los últimos dos años de Covid-19 se ha avanzado tecnológicamente como si hubieran pasado “diez años”, posicionándose el ‘ecommerce’, los unicornio, la ‘deep tecnology’, el procesamiento de imágenes y la tecnología 5G.

Ha expresado que el futuro pinta “muy brillante” pero que se debe hacer hincapié en incluir en el mundo del emprendimiento tecnológico a las mujeres y a los colectivos y comunidades minoritarias, a través de una mejor educación en institutos y colegios, entre otros aspectos.

La CEO de Neuroeletrics, Ana Maiques, ha resaltado la importancia de la tecnología para avanzar en el ámbito de la salud, y también de la telemedicina, y ha explicado los avances de su empresa para el desarrollo de cerebros gemelos digitales para la mejora terapéutica de enfermedades neurológicas.

La experta en salud digital ha especificado que el futuro de la salud en cuanto al cerebro está en combinar un conjunto de tecnologías para estimularlo y conocer las reacciones de cada uno y las terapias adecuadas.

El executive chairman de Zubi Labs, Iker Marcaide, ha dicho que la sostenibilidad se ha vuelto una de las principales preocupaciones para los inversores en los últimos tiempos y que, por tanto, es un tema a abordar por las startups.

También ha incidido en que se debe tomar acción individualmente para ver cómo la tecnología puede contribuir en aspectos como el desarrollo de las ciudades, la situación de los jóvenes y las minorías, mientras que el mundo de los innovadores “se mueve rápidamente” y con cada vez mayor conectividad y escalabilidad.

Por último, el ceo de Advanced Music, Ventura Barba, ha señalado que la industria de la música y los festivales ha sufrido mucho con el coronavirus pero que también se han extraído conclusiones positivas como, por ejemplo, que “nada reemplazará la interacción cara a cara”.

Barba ha afirmado que las diferentes tecnologías permitirán a la comunidad creativa hacer nuevos modelos de negocio y que el metaverso dará la opción de elegir cómo se quiere contactar con otras comunidades y permitirá a aquellas personas que no puedan acudir a distintos eventos tener una alternativa diferente para llegar a ellos.

The opening session at #4YFN22 is fast approaching! 👏

Join us, as we deep dive to explore how now is the perfect moment to build the framework for a fairer & more equitable tomorrow.

👉https://t.co/UpjKSNcHW2@venturabarba @sonarplusd @pduran800 @ana_maiques @ikermarcaide pic.twitter.com/GWPwRKkK5Q

— #4YFN22 (@4YFN_MWC) February 27, 2022